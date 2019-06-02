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Супрун: З 2020 року дітей не прийматимуть у дитбудинки

Неділя, 2 червня 2019, 05:25

З 2020 року в українські дитбудинки не будуть приймати дітей, вони будуть перетворені на паліативно-реабілітаційні центри.

Про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила на своїй сторінці в facebook.

За її словами, до 2020 року всі дитячі будинки працюватимуть у звичному режимі, але паралельно буде вестися необхідна підготовка для влаштування всіх дітей у рідні, патронатні чи прийомні сім'ї.

"З 2020 року дітей не будуть приймати в будинки дитини. Буде створено всі умови, щоби ці діти могли повноцінно зростати зі своїми рідними батьками. У виключному випадку вони будуть жити в патронатній чи прийомній сім’ї", - повідомила Супрун.

Вона пояснила, що як альтернатива дитячим будинкам існує практика патронатної сім’ї (тимчасової). Це перехідний період перед підготовкою передання дитини родині, яка нею опікуватиметься. Кожна дитина, батьки якої не можуть з певних причин забрати її додому і налагоджують своє життя, має перебувати не в інтернаті, а в патронатній сім'ї.

Впровадженням цих змін мають активно займатися місцеві департаменти охорони здоров’я та управління соцзахисту.

Водночас, за словами керівниці МОЗ, до 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри.

"У новостворених центрах можна буде отримати послуги з реабілітації або паліативу. Центр також може надавати послуги з респісу — тимчасового перепочинку батьків дитини з інвалідністю. Допомогу дітям надаватимуть в обов’язковій присутності батьків або людей, які їх замінюють. На інтернати ці заклади не перетворяться", - розказала Супрун.

Вона підкреслила, що паліативна допомога і реабілітація увійшли в "зелений перелік" — гарантований державою пакет послуг, за який платитиме Національна служба здоров’я України. Ці послуги для громадян будуть безоплатні.

"Всі ці зміни не означають, що діти з дитячих будинків залишаться без житла. Ми прагнемо, щоби діти, які зараз живуть у них, були влаштовані в хороші сім’ї або ж могли рости в умовах, наближених до сімейних", - зазначила в.о. мінстра охорони здоров'я.

Супрун підкреслила, що увесь цивілізований світ відмовився або відмовляється від влаштування дітей в дитбудинки.

"Не живуть діти в інтернатних закладах і до повноліття. Такого просто не існує. Так не повинно бути і в нас", - заявила вона.

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗСупрундіти
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