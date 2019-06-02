Війна на сході: 15 обстрілів, окупанти зазнали втрат

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Усі випадки порушень режиму тиші відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано:

двічі поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння бойових машин піхоти;

біля населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм;

чотири рази поблизу села Павлопіль – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі в районі населених пунктів Красногорівка, Водяне і Харчовик – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі поблизу міста Авдіївка – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі біля населеного пункту Верхньоторецьке – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Опитне – зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Як повідомляється, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 1 червня двох окупантів було знищено, ще двох – поранено.

Станом на 7:00 2 червня ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Гнутове, та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Новгородське.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь, втрати ворога уточнюються.