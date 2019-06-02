Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Війна на сході: 15 обстрілів, окупанти зазнали втрат

Неділя, 2 червня 2019, 07:43

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Усі випадки порушень режиму тиші відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано:

  • двічі поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння бойових машин піхоти;
  • біля населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм;
  • чотири рази поблизу села Павлопіль – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • тричі в районі населених пунктів Красногорівка, Водяне і Харчовик – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу міста Авдіївка – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • двічі біля населеного пункту Верхньоторецьке – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Опитне – зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Як повідомляється, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 1 червня двох окупантів було знищено, ще двох – поранено.

Станом на 7:00 2 червня ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Гнутове, та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Новгородське.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь, втрати ворога уточнюються.

Теми: ООСбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: