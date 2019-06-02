Війна на сході: 15 обстрілів, окупанти зазнали втрат

1326 переглядів
Неділя, 2 червня 2019, 07:43

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Усі випадки порушень режиму тиші відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано:

  • двічі поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння бойових машин піхоти;
  • біля населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм;
  • чотири рази поблизу села Павлопіль – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • тричі в районі населених пунктів Красногорівка, Водяне і Харчовик – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу міста Авдіївка – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • двічі біля населеного пункту Верхньоторецьке – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Опитне – зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Як повідомляється, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 1 червня двох окупантів було знищено, ще двох – поранено.

Станом на 7:00 2 червня ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Гнутове, та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Новгородське.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь, втрати ворога уточнюються.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС бойові дії


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Полторак анонсував премії бійцям: по 3 тисячі для "підвищення мотивації" 1 червня 2019, 10:23
ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і гранатометів, 2 поранених 1 червня 2019, 07:24
Бойовики накрили мінометним вогнем позиції ООС біля Водяного і Мар’їнки 31 травня 2019, 19:06
Усі новини
Головні новини
На рок-фестивалі Kozak Fest через буревій обвалився дах сцени
Працівників поліції, які стріляли у дитину, затримано
МЗС вимагає від дружніх країн тиснути на РФ щодо моряків
Поліцейські Київщини могли стріляти в голову 5-річній дитині – ДБР
Усі новини
їжа

10 спецій, що допоможуть схуднути

мова

Остаточна редакція нового Українського правопису: основні новації

думка

На що нас з дитинства "програмує" LEGO?