Одна людина загинула на фестивалі Kozak Fest, двоє - травмовані

В результаті обвалення даху сцени на музичному фестивалі KOZAK Fest (Дніпропетровська обл.) загинула одна людина, двоє - травмовані.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані облуправління ДержНС у Дніпропетровській області.

"В результаті сильного пориву вітру, грози і шквального дощу на місці проведення етно-рок-фестивалю Kozak Fest зірвало дах сцени, в результаті чого загинула одна людина 1971 року народження", - повідомили у ДержНС.

Двоє людей зазнали травм - жінка 1967 р.н. отримала перелом ноги, її госпіталізовано, у чоловіка 1978 р.н. - перелом ступні.

"Рятувальники витягли 53 легкових автомобіля і врятували 135 осіб", - зазначили у відомстві.

2 червня організатори KOZAK Fest повідомили, що змушені скасувати усі заходи, заплановані на останній день фестивалю.

"Через стихійне лихо усі заходи, заплановані на 2 червня, скасовано. Усю ніч команда KOZAK Fest намагалася ліквідувати наслідки негоди, але за такий короткий проміжок часу неможливо відновити повноцінну роботу сцени, яка постраждала найбільше", - зазначено у повідомленні.

Разом з тим у соцмережі дописувачі зазначали, що евакуація великої кількості авто та людей на випадок аварійної ситуації організаторами була прорахована недостатньо, через що безпечно виїхати з місця інциденту могли не всі.

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