Американський сенатор пропонує визнати Росію спонсором тероризму

Сенатор-республіканець від Колорадо і член Гельсінської Комісії США Корі Гарднер має намір домагатися ухвалення закону, за яким Держдепартамент США повинен буде визначити, чи підпадає Росія під визначення "держави-спонсора тероризму".

Про це сенатор заявив в інтерв'ю Російській службі "Голосу Америки".

Корі Гарднер, який вніс минулого року відповідний законопроект, повторно представив його вже у новому складі Конгресу США у квітні цього року. Законопроект був також підтриманий сенатором від Нью-Джерсі, демократом Бобом Менендес.

Сам Корі Гарднер вважає, що Росія відповідає цьому визначенню.

"Подивіться на те, що Росія зробила в останні роки - вона надала допомогу режиму Асада в Сирії, який вбиває невинних людей, і сама стала причетна до цих вбивств, займалася отруєннями в Європі, фактично здійснивши хімічну атаку. Це режим, який користується терором для здійснення своїх політичних цілей", - сказав сенатор.

"Я думаю, що визначення Росії як держави-спонсора тероризму надішле сигнал по всьому світу, що це режим, який спирається на беззаконня, що він не зупиняється перед порушенням основних норм міжнародного права, і що Сполучені Штати цього не потерплять", - пояснив Корі Гарднер.

Рішення Держдепартаменту США про визнання країни спонсором тероризму тягне за собою низку жорстких політичних та економічних санкцій, які включають контроль за експортом товарів подвійного призначення, заборона на економічну допомогу, накладення фінансових та інших обмежень.

Зараз у списку країн-спонсорів тероризму чотири держави - Іран, Сирія, Судан і Північна Корея.

"Я сподіваюся, що ми проведемо слухання щодо цього закону. Я очікую, що він зустріне опір, але як і раніше впевнений, що це важлива справа, яку ми повинні зробити", - завершив американський політик.