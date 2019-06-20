У Тбілісі масові протести через скандал із російським депутатом у парламенті

У Тбілісі тисячі людей вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту через скандальну поведінку російської делегації, яка прибула до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Руставі-2.

Сьогодні в Грузії розгорівся скандал через те, що російський депутат, член Комуністичної партії Сергєй Гаврилов, відкрив сесію асамблеї, сидячи у кріслі спікера парламенту.

Продовжити виступ Гаврилову не дозволили депутати опозиційних партій "Європейська Грузія" і "Єдиний національний рух" - вони заблокували трибуну.

Після зриву засідання члени російської делегації повернулися в готель в центрі Тбілісі. Біля входу в будівлю протягом трьох годин тривала акція протесту,учасники якої вимагали, щоб Гаврилов публічно вибачився за свої дії і негайно залишив країну.

Російська делегація у супроводі посиленої охорони вже відлетіла з Грузії.

Керівництво правлячої партії Грузії пояснило участь російського комуніста у засіданні "протокольною помилкою". За даними ЗМІ, у зв’язку з подіями у парламенті у відставку подасть спікер грузинського парламенту.

Деякі партії вже заявили, що мають намір приєднатися до протесту і вимагатимуть дострокових виборів.