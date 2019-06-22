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Аналітики Fitch спрогнозували курс гривні на 3 роки

Субота, 22 червня 2019, 07:17

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings оцінюють середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 грн/$1.

Відповідні сценарії наведені в рейтингових звітах Fitch 14 і 20 червня відповідно по МХП і ДТЕК ВДЕ, пише Інтерфакс-Україна.

Згідно з ними, на поточний рік середньорічний курс закладений на рівні 28,86 грн/$1.

У звіті по "ДТЕК ВДЕ" аналітики відштовхувалися від сценарію, що середньорічний курс в 2021-2023 роках складе 30,6 грн/$1.

У той же час в звіт Fitch по МХП його автори заклали трохи інші цифри на 2021 і 2022 роки - відповідно 32,27 грн/$ 1 і 33,89 грн/$1.

Як повідомлялося, в звіті по облігаціях ДТЕК від 1 лютого 2019 року експерти Fitch були більш песимістичні, оцінюючи середньорічний курс гривні в 2019 році в 30 грн/$1, в 2020 році - 32 грн/$1, в 2021 році - 34 грн/$1 і у 2022 році - 35 грн/$1.

Затверджена урядом України на початку червня стратегія держборгу на 2019-2022 роки побудована на базі прогнозу середньорічного курсу в 2019 році 27,4 грн/$1, в 2020 - 28,2 грн/$1, в 2021 - 29,4 грн/$1 і в 2022 році - 30 грн/$1.

З початку поточного року курс гривні зміцнився з 27,69 грн/$1 до 26,38 грн/$1.

Теми: валюта
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