У Страсбурзі відкривається сесія ПАРЄ, яка може повернути делегацію РФ

У Страсбурзі в понеділок відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть ухвалити рішення, що призведе до повернення російської делегації без виконання будь-яких умов.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Головним питанням порядку денного сесії є проект резолюції, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Делегати розглянуть документ у другій половині дня понеділка.

У резолюції, автором якої є бельгійка Петра де Суттер, пропонується унеможливити позбавляти національні делегації права голосувати, виступати, а також права бути представленим у асамблеї та її органах.

У разі ухвалення документу в запропонованій редакції, російська делегація уникне поновлення санкцій, запроваджених проти неї у відповідь на агресію проти України та окупацію Криму.

В Росії вже заявили про намір повернутися до роботи у ПАРЄ 25 червня за умови ухвалення резолюції.

Росіяни вже підготували список делегації з 18 осіб, чотири з яких, як виявилося, підпадають під персональні санкції ЄС через агресію Росії проти України і мають заборона на вʼїзд до ЄС. Проте ця заборона не стосується міжнародних організацій і це дасть їм можливість обійти санкційний механізм.

Регламентний комітет ПАРЄ вже схвалив резолюцію на засіданні 3 червня.

Слід зазначити, що навіть якщо резолюцію проголосують, то можливість запровадити санкцій в урізаному варіанті залишиться.

У середу також відбудуться вибори нового генерального секретаря Ради Європи. Серед кандидатів – віцепрем'єр, міністр закордонних справ і оборони Бельгії Дідьє Рейндерс і заступник прем'єр-міністра, міністр закордонних та європейських справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич.

Комітет міністрів Ради Європи раніше підтримав позицію, що всі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генсека.

Як відомо, ще в квітні 2014 року ПАРЄ наклала на РФ санкції, позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.

Крім того, Росія припинила платити внески до бюджету організації. Станом на сьогодні чистий борг Росії перед Радою Європи складає 66 млн євро, а до 30 червня країна повинна внести решту дві третини свого членського внеску, що для РФ складає 22 млн.

Генсек РЄ Турбйорн Яганнд, який підтримує повернення російської делегації, заявив, що у разі невиконання російської стороною до 1 липня своїх фінансових зобов’язань перед РЄ, в організації введуть надзвичайний план, що матиме серйозні політичні й інституційні наслідки.

Детальніше про ситуацію в ПАРЄ читайте у статті: "Руйнівники Ради Європи: як зупинити західні столиці від фатального подарунка Кремлю".

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