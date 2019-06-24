Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Страсбурзі відкривається сесія ПАРЄ, яка може повернути делегацію РФ

Понеділок, 24 червня 2019, 09:20
У Страсбурзі відкривається сесія ПАРЄ, яка може повернути делегацію РФ

У Страсбурзі в понеділок відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть ухвалити рішення, що призведе до повернення російської делегації без виконання будь-яких умов.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Головним питанням порядку денного сесії є проект резолюції,  яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Делегати розглянуть документ у другій половині дня понеділка.

У резолюції, автором якої є бельгійка Петра де Суттер, пропонується унеможливити позбавляти національні делегації права голосувати, виступати, а також права бути представленим у асамблеї та її органах.

У разі ухвалення документу в запропонованій редакції, російська делегація уникне поновлення санкцій, запроваджених проти неї у відповідь на агресію проти України та окупацію Криму.

В Росії вже заявили про намір повернутися до роботи у ПАРЄ 25 червня за умови ухвалення резолюції.

Росіяни вже підготували список делегації з 18 осіб, чотири з яких, як виявилося, підпадають під персональні санкції ЄС через агресію Росії проти України і мають заборона на вʼїзд до ЄС. Проте ця заборона не стосується міжнародних організацій і це дасть їм можливість обійти санкційний механізм. 

Регламентний комітет ПАРЄ вже схвалив резолюцію на засіданні 3 червня. 

Слід зазначити, що навіть якщо резолюцію проголосують, то можливість запровадити санкцій в урізаному варіанті залишиться.

У середу також відбудуться вибори нового генерального секретаря Ради Європи. Серед кандидатів – віцепрем'єр, міністр закордонних справ і оборони Бельгії Дідьє Рейндерс і заступник прем'єр-міністра, міністр закордонних та європейських справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич.

Комітет міністрів Ради Європи раніше підтримав позицію, що всі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генсека.

Як відомо, ще в квітні 2014 року ПАРЄ наклала на РФ санкції, позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.

Крім того, Росія припинила платити внески до бюджету організації. Станом на сьогодні чистий борг Росії перед Радою Європи складає 66 млн євро, а до 30 червня країна повинна внести решту дві третини свого членського внеску, що для РФ складає 22 млн.

Генсек РЄ Турбйорн Яганнд, який підтримує повернення російської делегації, заявив, що у разі невиконання російської стороною до 1 липня своїх фінансових зобов’язань перед РЄ, в організації введуть надзвичайний план, що матиме серйозні політичні й інституційні наслідки.

Детальніше про ситуацію в ПАРЄ читайте у статті: "Руйнівники Ради Європи: як зупинити західні столиці від фатального подарунка Кремлю".

Читайте також "Дуже схоже на 1938 рік": як Берлін та Париж зробили крок до зняття санкцій з Росії".

Теми: ПАРЄРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
ПАРЄ
ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру"
ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади
Президент ПАРЄ: після війни Росія повинна буде довести, що їй можна довіряти
Останні новини
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: