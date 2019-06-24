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У Польщі працедавчиня вивезла українця помирати у ліс, їй загрожує 5 років

Понеділок, 24 червня 2019, 12:31
У Польщі працедавчиня вивезла українця помирати у ліс, їй загрожує 5 років

До п’яти років позбавлення волі загрожує власниці польського підприємcтва, яка вивезла знепритомнілого під час роботи українця до лісу і там його залишила.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Gazeta Wyborcza.

36-річний українець працював на підприємстві з виробництва трун неподалік міста Новий Томишль. Тіло чоловіка знайшли лісники неподалік міста Вонгровєц у Великопольському воєводстві.

 

"Поліцейські з’ясували, що у спекотний день чоловіку стало погано на роботі і він знепритомнів. Коли інші працівники повідомили власниці, вона заборонила викликати карету швидкої допомоги і наказала всім йти додому. Потім виявилося, що непритомний чоловік зник з терену закладу. Не було його також вдома, де мешкав. За дивних обставин зник також один з українців, який з ним мешкав і працював", - сказав речник великопольської поліції Анджей Боровяк.

Він додав, що "після вивчення усієї інформації та домовленостей з прокуратурою поліцейські вирішили затримати власницю фірми. Жінку взяли під варту. Правоохоронці почали також розшукувати українця, який зник після інциденту. За декілька днів вони виявили його в одному з гостелів в Ломжі".

За інформацією Боровяка, докази та інші матеріали дали підстави для висунення власниці закладу обвинувачення у ненаданні допомоги непритомному чоловіку, а також ненавмисному спричиненні смерті. За це їй загрожує до п’яти років ув’язнення. Подібне покарання загрожує затриманому громадянину України, який, знаючи обставини інциденту, переховувався та приховав інформацію, перешкоджаючи слідству.

Померлий Василь Чорней не хворів, раніше не втрачав свідомості, у нього не було епілепсії, каже його дружина Наталія. В Україні троє його неповнолітніх дітей залишилися без батька.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польща
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