У Польщі працедавчиня вивезла українця помирати у ліс, їй загрожує 5 років

До п’яти років позбавлення волі загрожує власниці польського підприємcтва, яка вивезла знепритомнілого під час роботи українця до лісу і там його залишила.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Gazeta Wyborcza.

36-річний українець працював на підприємстві з виробництва трун неподалік міста Новий Томишль. Тіло чоловіка знайшли лісники неподалік міста Вонгровєц у Великопольському воєводстві.

"Поліцейські з’ясували, що у спекотний день чоловіку стало погано на роботі і він знепритомнів. Коли інші працівники повідомили власниці, вона заборонила викликати карету швидкої допомоги і наказала всім йти додому. Потім виявилося, що непритомний чоловік зник з терену закладу. Не було його також вдома, де мешкав. За дивних обставин зник також один з українців, який з ним мешкав і працював", - сказав речник великопольської поліції Анджей Боровяк.

Він додав, що "після вивчення усієї інформації та домовленостей з прокуратурою поліцейські вирішили затримати власницю фірми. Жінку взяли під варту. Правоохоронці почали також розшукувати українця, який зник після інциденту. За декілька днів вони виявили його в одному з гостелів в Ломжі".

За інформацією Боровяка, докази та інші матеріали дали підстави для висунення власниці закладу обвинувачення у ненаданні допомоги непритомному чоловіку, а також ненавмисному спричиненні смерті. За це їй загрожує до п’яти років ув’язнення. Подібне покарання загрожує затриманому громадянину України, який, знаючи обставини інциденту, переховувався та приховав інформацію, перешкоджаючи слідству.

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