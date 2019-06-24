Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З 1 липня подорожчає виготовлення закордонного паспорта

Понеділок, 24 червня 2019, 17:15

З 1 липня вартість виготовлення закордонного паспорта для українців зросте.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у понеділок проінформувала пресслужба ДМС.

Як йдеться у повідомленні, з 1 липня 2019 року набирає чинності постанова уряду, згідно з якою прийнято нові суми вартості адміністративних послуг у сфері міграції.

Відповідно до змін, вартість оформлення документів з безконтактним електронним носієм зросте не більше як на 30%. Такими документами є паспорт громадянина України (ID-картка), паспорт громадянина України для виїзду за кордон, біометричні посвідки для іноземців на тимчасове та постійне проживання.

Водночас зміниться і вартість бланків документів з безконтактним електронним носієм.

Оформлення закордонного паспорта у період до 20 робочих днів коштуватиме 682 грн (раніше 557,32 грн).

Оформлення закордонного паспорта у період до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав коштуватиме 1034 грн (раніше 810,32 грн).

Вартість оформлення документів підвищується вперше, починаючи з 2016 року, наголосили в ДМС.

За підрахунками експертів, таке підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів у 2019 році на близько 200 млн грн, які буде спрямовано, зокрема, на виконання програм місцевого значення.

"Також звертаємо увагу громадян, які вже здійснили оплату адміністративного збору з метою отримання послуги, але не встигли оформити документ до 30 червня 2019 року. Для таких осіб передбачено можливість здійснити доплату для отримання адміністративної послуги", - йдеться у повідомленні.

Європейська правда

Теми: цінипаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
ціни
Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкогольні напої на 11-71%
Російська нафта Urals перевищила встановлену торік "стелю цін"
Курс валют на 13 липня: євро продовжує дорожчати з початку тижня
Останні новини
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: