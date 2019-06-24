З 1 липня подорожчає виготовлення закордонного паспорта

З 1 липня вартість виготовлення закордонного паспорта для українців зросте.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у понеділок проінформувала пресслужба ДМС.

Як йдеться у повідомленні, з 1 липня 2019 року набирає чинності постанова уряду, згідно з якою прийнято нові суми вартості адміністративних послуг у сфері міграції.

Відповідно до змін, вартість оформлення документів з безконтактним електронним носієм зросте не більше як на 30%. Такими документами є паспорт громадянина України (ID-картка), паспорт громадянина України для виїзду за кордон, біометричні посвідки для іноземців на тимчасове та постійне проживання.

Водночас зміниться і вартість бланків документів з безконтактним електронним носієм.

Оформлення закордонного паспорта у період до 20 робочих днів коштуватиме 682 грн (раніше 557,32 грн).

Оформлення закордонного паспорта у період до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав коштуватиме 1034 грн (раніше 810,32 грн).

Вартість оформлення документів підвищується вперше, починаючи з 2016 року, наголосили в ДМС.

За підрахунками експертів, таке підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів у 2019 році на близько 200 млн грн, які буде спрямовано, зокрема, на виконання програм місцевого значення.

"Також звертаємо увагу громадян, які вже здійснили оплату адміністративного збору з метою отримання послуги, але не встигли оформити документ до 30 червня 2019 року. Для таких осіб передбачено можливість здійснити доплату для отримання адміністративної послуги", - йдеться у повідомленні.

Європейська правда