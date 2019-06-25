У Facebook не знайшли "жодних доказів" втручання РФ у референдум щодо Brexit

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Вівторок, 25 червня 2019, 06:26

Керівництво компанії Facebook заявило, що внутрішнє розслідування не виявило "жодних доказів" втручання Росії у хід референдуму щодо Brexit у червні 2016-го за допомогою соцмережі.

Про це в інтерв'ю BBC Radio 4 сказав віцепрезидент Facebook, директор з комунікацій Ніколас Клегг, передає DW.

За його словами, компанія провела внутрішній аналіз даних та не виявила жодної "істотної спроби" з боку зовнішніх сил вплинути на результат голосування.

Клегг зазначив, що зараз є спокуса пояснювати політичний землетрус у Великій Британії "змовою". Але він вважає, що скептичні настрої британців щодо членства в Євросоюзі мають "більш глибоке коріння".

При цьому, віцепрезидент Facebook заявив про необхідність державного регулювання соцмереж.

"Створення подібних правил не є завданням приватних компаній - ні великих, ні малих", - підкреслив він.

Клегг заявив про "термінову необхідність" створення нових норм щодо захисту даних та ведення виборчих кампаній, а також оцінки висловлювань, які розпалюють ненависть.

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Теми: facebook Росія Brexit


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