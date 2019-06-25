Більшість українців виступають за прямий діалог з РФ – соцопитування

12712 переглядів
Вівторок, 25 червня 2019, 13:12

40,4% українців вважають, що президент країни, безумовно, повинен піти на прямий діалог з Російською Федерацією заради встановлення миру на сході країни, 30% вважають, що він радше повинен піти на такі переговори.

Про це свідчать результати опитування населення, проведеного з 13 по 21 червня Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг", передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому 10,4 опитаних категорично проти такого рішення, а 8,3% - радше проти, ще 10,9% - не змогли відповісти.

54,8% респондентів вважають або схильні вважати, що президент України повинен піти на прямий діалог з керівниками так званих "ДНР" і "ЛНР" заради встановлення миру на сході країни.

60,7% українців вважають або скоріше схиляються до думки, що Україна повинна йти на компроміси заради відновлення миру і повернення окупованих територій, 24,2% дотримуються протилежної думки, 15% не змогли відповісти.

37% українців підтримують варіант вирішення проблеми непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей у вигляді надання цим територіям особливого статусу, який передбачає автономію в складі України, 18,2% підтримують продовження бойових дій, спрямованих на відновлення повного контролю України над цими територіями військовим шляхом, 17,3% – за офіційне визнання того, що ці території в найближчі роки не можуть бути повернуті до складу України, та їх ізоляцію.

49,5% опитаних підтримали б або радше підтримали рішення про надання автономії у складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей для припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Соціологи опитали методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) 3000 респондентів від 18 років і старше за місцем їх проживання. Польовий етап опитування проводили з 13 по 19 червня 2019 р.

Вибіркова сукупність репрезентативна за віком (населення), статтю, типом населеного пункту та регіону; стандартне відхилення +/- 1,8%; рівень кооперації респондентів хвиля 51%.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: соціологія Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Еліта і народ у пострадянській системі суспільних відносин 25 червня 2019, 09:00
Дві третини українців за вступ до ЄС – опитування 21 червня 2019, 16:25
Вибори в Раду: соціологи показали ще одне опитування 20 червня 2019, 12:35
Усі новини
Головні новини
Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському
Політв'язень Кремля перебуває в колонії Харкова, Мін'юст не коментує
На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну
Ар'єв – Зеленському: Не слід перекладати свій провал у ПАРЄ на інших
Усі новини
психологія

Як чоловікам привабити жінок

ted

4 причини, чому коти так дивно поводяться

історія

Цікаві факти з життя Івана Мазепи