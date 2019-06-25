Більшість українців виступають за прямий діалог з РФ – соцопитування

40,4% українців вважають, що президент країни, безумовно, повинен піти на прямий діалог з Російською Федерацією заради встановлення миру на сході країни, 30% вважають, що він радше повинен піти на такі переговори.

Про це свідчать результати опитування населення, проведеного з 13 по 21 червня Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг", передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому 10,4 опитаних категорично проти такого рішення, а 8,3% - радше проти, ще 10,9% - не змогли відповісти.

54,8% респондентів вважають або схильні вважати, що президент України повинен піти на прямий діалог з керівниками так званих "ДНР" і "ЛНР" заради встановлення миру на сході країни.

60,7% українців вважають або скоріше схиляються до думки, що Україна повинна йти на компроміси заради відновлення миру і повернення окупованих територій, 24,2% дотримуються протилежної думки, 15% не змогли відповісти.

37% українців підтримують варіант вирішення проблеми непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей у вигляді надання цим територіям особливого статусу, який передбачає автономію в складі України, 18,2% підтримують продовження бойових дій, спрямованих на відновлення повного контролю України над цими територіями військовим шляхом, 17,3% – за офіційне визнання того, що ці території в найближчі роки не можуть бути повернуті до складу України, та їх ізоляцію.

49,5% опитаних підтримали б або радше підтримали рішення про надання автономії у складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей для припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Соціологи опитали методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) 3000 респондентів від 18 років і старше за місцем їх проживання. Польовий етап опитування проводили з 13 по 19 червня 2019 р.

Вибіркова сукупність репрезентативна за віком (населення), статтю, типом населеного пункту та регіону; стандартне відхилення +/- 1,8%; рівень кооперації респондентів хвиля 51%.