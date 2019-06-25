Майже половина українців за автономію окупованого Донбасу

49,5% жителів України готові підтримати рішення про надання автономії у складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей заради припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг" з 13 по 21 червня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, 29,1% опитаних відповіли, що скоріше підтримали б автономію і 20,4% заявили, что точно підтримали б.

При цьому не готові підтримати автономію 30,7% респондентів (точно не підтримали б – 17,5%, скоріше не підтримали б – 13,2%).

Не змогли відповісти на це питання 19,8%.

Під час дослідження було опитано 3000 респондентів, похибка вибірки становить +/- 1,8%.