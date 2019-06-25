Маріупольцю повідомили підозру за провокативні дописи в Одноклассниках

У Донецькій області викрили антиукраїнського агітатора, який у соцмережах закликав до зміни меж України, популяризував вигідних Росії політиків і підбурював до протестів.

Про це інформує Служба безпеки України.

"Мешканець Маріуполя розміщував на персональних сторінках заборонених російських соціальних мереж матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України, інспірування протестних настроїв, популяризував терористичні організації "Д/ЛНР", – встановили оперативники.

"Агітатор нав’язував користувачам соцмереж прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулював суспільною думкою, насамперед напередодні виборів до Верховної Ради для просування вигідних для РФ кандидатів", – заявляє СБУ.

Правоохоронці задокументували, що "матеріали, які розповсюджував поборник "русского мира", були спрямовані на радикалізацію суспільних настроїв, зокрема через поширення дезінформації про переговорний процес з врегулювання ситуації на Донбасі, провокування націоналістично налаштованих осіб до протестних дій".

За місцем мешкання агітатора співробітники СБУ виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали та сім-картки, що підтверджують його протиправну діяльність.

У межах відкритого кримінального провадження зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Сам чоловік розповів на камеру, що ще до протестів на Майдані зареєструвався в Одноклассниках і потім поширював антиукраїнські матеріали, підтримував розділення України.

Зазначимо, що в Україні заблоковані російські соціальні мережі Вконтактє й Одноклассники, але деякі люди обходять заборону.