Махінації з парками: Кличко звільнив директора "Київзеленбуду" і ще двох посадовців

Мер Києва Віталій Кличко попросив написати заяви про звільнення директора департаменту будівництва та житлового забезпечення Костянтина Федотова, директора "Київзеленбуду" Наталю Білоусову та директора КП "Центр розвитку міського середовища" Станіслав Дьомін.

Про це 26 червня повідомляє прес-служба київської міськвлади.

"Заяви про звільнення повинні написати директор департаменту будівництва та житлового забезпечення Костянтин Федотов, директор комунальної об’єднання "Київзеленбуд" Наталя Білоусова та директор комунального підприємства "Центр розвитку міського середовища" Станіслав Дьомін", - сказав Кличко на засіданні колегії КМДА.

Претензії до "Київзеленбуду" стосуються порушень у будівництві та оновленні парків і скверів, йдеться про парки "Наталка", "Сирецький", "Перемога", парк Партизанської Слави.

До КП "Центр розвитку міського середовища" питання щодо парку "Кіото", проблем нездійснення заявлених робіт у деяких парках та скверах столиці.

У роботі департаменту будівництва виявили теж системні порушення, які призвели до виникнення конфліктних ситуацій щодо низки будівництв у Києві.

За словами мера, такого ставлення до роботи в столичній владі не буде. Зокрема, перевірка підприємств виявила значні порушення у їхній роботі. Матеріали перевірок Кличко доручив спрямувати правоохоронцям.

Кличко розповів, що за останніх півтора року департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту перевірив більше 100 структурних підрозділів та комунальних підприємств столиці.

"Було виявлено порушень на загальну суму майже півтора мільярда гривень. Окрім фінансових порушень виявили і факти неефективності управлінських рішень або недбалого ставлення керівників до своїх професійних обов’язків", - відзначають у КМДА.

"В полі моєї уваги зараз робота директорів департаментів: житлового господарства – Науменка, освіти і науки – Фіданян, культури – Попової, інформаційно-комунікаційних технологій – Назарова, управління туризму та промоцій – Тараненка та підпорядкованих їм комунальних підприємств", – попередив Кличко.

Також у відомстві повідомили, що матеріали про порушення зібрали та скерують правоохоронцям і щодо комунальних підприємств "Київміськсвітло", "Плесо", КП "Інформатика", Печерської райдержадміністрації.

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