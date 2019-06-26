ПАРЄ погодилася повернути росіян без жодних санкцій
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.
Про це повідомляє з Страсбурга кореспондент "Європейської правди".
Після дебатів депутати ПАРЄ переважною більшістю відхилила всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Британії, Латвії та низки інших держав, та затвердили резолюцію в цілому. За проголосували 116 депутатів, 52 - проти, 15 утрималися.
У відповідності до цього рішення, повноваження делегації РФ підтверджені без обмежень. Примітно, що документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку російської держави та з боку російського парламенту, але обмежився "закликом" виконати попередні резолюції, винісши окремо лише 5 вимог
– відпустити 24 українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки;
– невідкладно заплатити внески до бюджету Ради Європи;
– безумовно співпрацювати зі слідством щодо збиття авіалайнера MH17;
– докласти зусиль, щоби зупинити переслідування ЛГБТ у Росії, особливо в Чечні, та покарати тих, хто порушував права цих людей раніше;
– співпрацювати зі світовою спільнотою у розслідуванні вбивства Бориса Немцова.
Пропозиції України розширити цей список новими порушенням в Криму та на Донбасі тощо були відхилені.
На наступній сесії ПАРЄ можливе повторне оскарження повноважень російської делегації у разі, якщо Венеціанська комісія підтвердить, що російські депутатиобрані нелегально через голоси кримчан.
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