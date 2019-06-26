ПАРЄ погодилася повернути росіян без жодних санкцій

17276 переглядів
Середа, 26 червня 2019, 19:28

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Про це повідомляє з Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Після дебатів депутати ПАРЄ переважною більшістю відхилила всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Британії, Латвії та низки інших держав, та затвердили резолюцію в цілому.  За проголосували 116 депутатів, 52 - проти, 15 утрималися.

У відповідності до цього рішення, повноваження делегації РФ підтверджені без обмежень. Примітно, що документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку російської держави та з боку російського парламенту, але обмежився "закликом" виконати попередні резолюції, винісши окремо лише 5 вимог

– відпустити 24 українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки;

– невідкладно заплатити внески до бюджету Ради Європи;

– безумовно співпрацювати зі слідством щодо збиття авіалайнера MH17;

– докласти зусиль, щоби зупинити переслідування ЛГБТ у Росії, особливо в Чечні, та покарати тих, хто порушував права цих людей раніше;

– співпрацювати зі світовою спільнотою у розслідуванні вбивства Бориса Немцова.

Пропозиції України розширити цей список новими порушенням в Криму та на Донбасі тощо були відхилені.

На наступній сесії ПАРЄ можливе повторне оскарження повноважень російської делегації у разі, якщо  Венеціанська комісія підтвердить, що російські депутатиобрані нелегально через голоси кримчан.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ПАРЄ санкції Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
7 національних делегацій оголосили демарш у ПАРЄ через повернення Росії 26 червня 2019, 19:15
Росіянина, якого звинувачували у домаганнях, не обрали віцепрезидентом ПАРЄ 26 червня 2019, 11:30
У ПАРЄ не згадали про Крим та контроль на Донбасі у рекомендаціях для РФ 26 червня 2019, 10:50
Усі новини
Головні новини
Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському
Політв'язень Кремля перебуває в колонії Харкова, Мін'юст не коментує
На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну
Ар'єв – Зеленському: Не слід перекладати свій провал у ПАРЄ на інших
Усі новини
їжа

Фета, моцарела та ще 7 корисних типів сирів

дослідження

Людина не дорослішає у 18

їжа

Навіщо потрібен селен та де його шукати