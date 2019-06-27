Ар'єв – Зеленському: Не слід перекладати свій провал у ПАРЄ на інших

Глава української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар’єв звинуватив президента Володимира Зеленського у тому, що він перекладає на депутатів провину за повернення російської делегації до Асамблеї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ар'єв заявив у відповідь на критику Зеленського на адресу депутатів.

На брифінгу в четвер Зеленський переконував, що під час поїздки до Європи ставив європейським лідерам питання щодо повернення Росії до ПАРЄ, але всі вони зазначали, що ця справа вже вирішена.

"Тому якщо наші депутати звертаються до мене, що я зробив, я можу їх запитати, що вони зробили, щоб цього не сталося", - сказав Зеленський.

На своїй сторінці у Fecebook Ар’єв навів аргументи, які, на його думку, говорять про ефективну роботу депутатів у ПАРЄ.

"У 2014 вигнали, у 2015 вигнали вдруге, у 2016 ухвалили кілька резолюцій, де була жорстка умова повернення РФ тільки після серйозних кроків збоку Росії, у 2017 вигнали проросійського президента ПАРЄ, у 2018 зірвали репорт про повернення РФ, який був ухвалений тепер. Між тим багато інших документів з приводу заручників, моряків, кримських татар, анексії Криму. І сотні зустрічей, переговорів і домовленостей", - зазначив депутат.

Ар’єв підкреслив, що Зеленський, маючи усі можливі інструменти на своїй посаді, мав би запропонувати зустрічні умови у відповідь на відмови Берліна та Парижа.

Він також дорікнув президенту, що той не знайшов часу зустрітися з українською делегацією через кризу в ПАРЄ та "не набрав Порошенка, який би міг пояснити, що робити".

"Не треба перекладати свій провал на інших. Відсутність досвіду зміниться з часом. Сподіваюсь. А невміння не визнавати власні помилки може не минути ніколи", - зазначив Ар’єв.

"Невдовзі у вас, пане Зеленський, може бути парламентська більшість, свій уряд з міністром закордонних справ, а з тим і можливість показати, на що ви всі разом здатні. Наступна сесія ПАРЄ у жовтні. Дій.Те", - додав він.

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