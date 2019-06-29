У кандидата від "Слуги народу" знайшли подвійне громадянство. ЦВК перевіряє

Центральна виборча комісія має дані про наявність у кандидата від партії "Слуги народу" Олександра Куницького про подвійне громадянство та паспорт Ізраїля.

Інформацію про це 29 червня підтвердив радник голови ЦВК Олександр Остапа, повідомляє ГМ "ОПОРА".

"Є матеріали про те, що у Куницького є подвійне громадянство і про паспорт ... Наразі у ЦВК є усі доказові документи. Зараз проходить дослідження (отриманої інформації - ред.). Коли його буде завершено, буде ухвалено відповідне рішення", - заявив Остапа.

Представник ЦВК не уточнив, скільки часу може зайняти перевірка отриманої інформації.

Олександр Куницький балотується по 169 одномандатному виборчому округу у м.Харкові.

Раніше "5 канал" повідомив про те, що Куницький не проживає у Харкові, а про наявність у нього громадянства Ізраїлю свідчить надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписка про заставу майна "громадянина Ізраїлю Олександра Куницького".

Згідно довідки, кандидат від "Слуги народу" був зареєстрований за адресою Хайфа, вул. Га-Тихон, 7, 2. Сам Куницький наявність громадянства Ізраїлю спростовує.

Документи, що нібито підтверджують подвійне громадянство Куницького, у соцмережі оприлюднив позафракційний нардеп Андрій Денисенко, розмістивши нібито копію паспорта Куницького.

Зазначимо, по мажоритарному округу №169 у Харкові також балотується нардеп Олександр Грановський, якого називали "тіньовим куратором" судової та прокурорської системи у команді екс-президента Петра Порошенка.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що консультується з нардепом Олександром Грановським і сподівається, що той представлятиме Харків у Верховній Раді наступного скликання.

Читайте також:

Олександр Грановський: У нас з президентом не такі стосунки, щоб він казав "Саша, зроби"