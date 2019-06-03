Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тиждень для більшої частини України почнеться грозами, градом і вітром

Понеділок, 3 червня 2019, 08:44
Тиждень для більшої частини України почнеться грозами, градом і вітром

3 червня в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями грози, в окремих районах південних та східних областей град і шквали 15-20 м/с.

Рівень небезпечності "жовтий", попереджає Український гідрометцентр.

У північних областях сонячно.

Погода 3 червня
Погода 3 червня
meteo.gov.ua

Найспекотніше, за прогнозом, на сході – вдень до 31 градуса спеки, а на заході трохи прохолодніше: вдень від 23 до 26 градусів тепла.

Попри грози, 3 червня у більшості північних, центральних, південних, Донецькій та Харківській областях переважатиме надзвичайна пожежна небезпека (5 класу), попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Києві 3 червня висока пожежна небезпека (4 класу), а в Київській області 3-5 червня переважатиме надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).

Синоптик Наталя Діденко також анонсувала, що початок робочого літа в Україні буде з грозами, зливами та шквалами.

"3 червня грозові дощі охоплять західну частину України (на Волині та Рівненщині суттєві опади – навряд), пройдуть на Вінниччині, на Одещині, районах Кропивницького, на південній Київщині, дійдуть до Черкащини", – зазначила вона.

За даними Діденко, у понеділок надвечір локальні грозові дощі можуть поширитися на всю південну частину й "більшість півночі".

"Навіть звичайний дощ може за хвилини перейти у сильну зливу із шквалом", – попередила вона й закликала учасників заходів на відкритому повітрі до обачності.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
погода
Гроза і шквальний вітер: киян попереджають про негоду
У Києві побито рекорд добової кількості опадів
У Греції зафіксували температурний рекорд: понад 46°C спеки
Останні новини
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
Усі новини...
Реклама: