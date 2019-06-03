Політсила Порошенка очолює антирейтинг партій – опитування

9798 переглядів
Понеділок, 3 червня 2019, 13:25

Політсила колишнього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" очолює антирейтинг партій в Україні.

Про це йдеться у результатах роллінгового опитування, проведеного  Центром" Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременка.

Зазначається, що партію Порошенка не підтримують 48,1% респондентів.

Також повідомляється, що у трійці антирейтингу знаходяться політсила "Опозиційний блок - За життя", яку  не підтримують 21,9% опитанних, та ВО "Батьківщина" - 16,1%.

 
інфографіка центру соціальний моніторинг

Ролінгове дослідження електоральних орієнтацій населення України було проведено в період з 15 по 31 травня. Всього по Україні було опитано 2100 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Читайте також: Порошенко по-новому, або Що стоїть за "оновленням" БПП

Нагадаємо:

  • Згідно з опитуванням, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у період з 16 по 21 травня, за партію "БПП" не проголосували б 51,9% опитаних.
  • Як повідомлялося, п'ятий президент Петро Порошенко найвірогідніше очолить список своєї оновленої партії "Європейська солідарність", але, за словами його партійців, має стати не депутатом, а "батьком нації".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Порошенко партії соціологія опитування


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Від "відсічених рук" до стратегії: Як Зеленський боротиметься з корупцією? 3 червня 2019, 13:30
Порошенко планує стати не депутатом, а "батьком нації" 3 червня 2019, 10:15
Порошенко по-новому, або Що стоїть за "оновленням" БПП 3 червня 2019, 06:00
Усі новини
Головні новини
УІНП відповів Зеленському: пам’ятник Жукову мав бути знесений, правової колізії немає
Голова поліції Київщини подав у відставку через смерть хлопчика
Через смерть хлопчика у Переяслав-Хмельницькому відсторонили голів поліції
Вбивство дитини поліцейськими: під МВС у Києві збирався обурений натовп
Усі новини
психологія

Як попросити надбавку до зарплати

подорожі

16 помилок, які роблять усі, хто летить літаком вперше

Культура

Що таке бортництво і чому бджоли мають стати новою візитівкою України