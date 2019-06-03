Політсила Порошенка очолює антирейтинг партій – опитування
Політсила колишнього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" очолює антирейтинг партій в Україні.
Про це йдеться у результатах роллінгового опитування, проведеного Центром" Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременка.
Зазначається, що партію Порошенка не підтримують 48,1% респондентів.
Також повідомляється, що у трійці антирейтингу знаходяться політсила "Опозиційний блок - За життя", яку не підтримують 21,9% опитанних, та ВО "Батьківщина" - 16,1%.
Ролінгове дослідження електоральних орієнтацій населення України було проведено в період з 15 по 31 травня. Всього по Україні було опитано 2100 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,2%.
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Нагадаємо:
- Згідно з опитуванням, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у період з 16 по 21 травня, за партію "БПП" не проголосували б 51,9% опитаних.
- Як повідомлялося, п'ятий президент Петро Порошенко найвірогідніше очолить список своєї оновленої партії "Європейська солідарність", але, за словами його партійців, має стати не депутатом, а "батьком нації".