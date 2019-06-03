Політсила Порошенка очолює антирейтинг партій – опитування

Політсила колишнього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" очолює антирейтинг партій в Україні.

Про це йдеться у результатах роллінгового опитування, проведеного Центром" Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременка.

Зазначається, що партію Порошенка не підтримують 48,1% респондентів.

Також повідомляється, що у трійці антирейтингу знаходяться політсила "Опозиційний блок - За життя", яку не підтримують 21,9% опитанних, та ВО "Батьківщина" - 16,1%.

інфографіка центру соціальний моніторинг

Ролінгове дослідження електоральних орієнтацій населення України було проведено в період з 15 по 31 травня. Всього по Україні було опитано 2100 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Читайте також: Порошенко по-новому, або Що стоїть за "оновленням" БПП

Нагадаємо: