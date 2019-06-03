Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко планує стати не депутатом, а "батьком нації"

Понеділок, 3 червня 2019, 10:15
Порошенко планує стати не депутатом, а батьком нації

П'ятый президент Петро Порошенко очолить список своєї оновленої партії "Європейська солідарність", але, за словами його партійців, має стати не депутатом, а "батьком нації".

Про це йдеться в публікації "Української правди": Порошенко по-новому, або Що стоїть за "оновленням" БПП.

Зазначається, що наразі достеменно невідомо, хто саме піде по списку партії на вибори.

За словами штабістів Порошенка, екс-президент особисто відповідає за формування списку, сам веде усі переговори і якщо якийсь список партії наразі і є, то про його вміст знає тільки Петро Олексійович.

При цьому, за даними УП, Порошенко очолить список своєї оновленої партії, але майже на 100% депутатом не стане. Його оточенню начебто таки вдалося переконати його, що після президентської висоти натискання кнопочки в парламенті – це не його рівень.

"Порошенко очолить партію, але має стати не депутатом, а батьком нації. Щось типу Качинського у Польщі, який ніяких посад не займає, але насправді має найбільший авторитет і вплив", – пояснюють в оточенні Порошенка.

Крім того, як переказують штабісти Порошенка, своїм старим соратникам, які мають хоч якісь проблеми з репутацією, місця у списку немає.

"Це буде відсотків 80% зовсім нових людей. От побачите. Я сам сидів у штабі і писав свою програму для праймеріз. Зараз чекаю, чи підтримають мене",зізнався під час з'їзду в розмові з УП глава фракції БПП у парламенті Артур Герасимов.

"Якщо ви думаєте, що Порошенко сказав "праймеріз", але це тільки слова, то ви помиляєтесь. Все насправді дуже серйозно", – додав він.

Повідомляється, що наразі екс-президент вимушено чи за покликом серця змінює "візуальний ряд" своєї партії, починаючи з назви і закінчуючи людьми у перших лавах.

За даними УП, 31 травня на з'їзді партії "ЄС" перші два ряди були заповнені або першою десяткою парткерівництва, як Ірина Геращенко чи Марія Іонова, або "молодою кров'ю", як то Віталій Гайдукевич, голос львівського Євромайдану Софія Федина чи лідерка "Солідарної молоді" Дінара Габібуллаєва.

При цьому зазначається, що вдаючись до візуального оновлення, Порошенко не може дозволити собі змінити сутнісне, ідеологічне наповнення своєї сили.

Зокрема, соціологія останніх тижнів, як публічна, так і закрита штабна, показує партії Порошенка підтримку у 8-10%. Це підтримка не "оновленого" Порошенка, а ще "старого".

Повідомляється, що наразі його штаб, його канали і команди на місцях уже працюють.

Читайте також: Хто куди. Порошенко оновлює БПП, Гройсман з Кличком йдуть окремо, а Луценко хоче залишитись у ГПУ.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося, що екс-президент Петро Порошенко роздумує про те, чи йти йому особисто у наступний парламент, але оточення відмовляє його від цієї ідеї.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоБППВерховна Радавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
Усі новини...
Реклама: