Порошенко планує стати не депутатом, а "батьком нації"

П'ятый президент Петро Порошенко очолить список своєї оновленої партії "Європейська солідарність", але, за словами його партійців, має стати не депутатом, а "батьком нації".

Про це йдеться в публікації "Української правди": Порошенко по-новому, або Що стоїть за "оновленням" БПП.

Зазначається, що наразі достеменно невідомо, хто саме піде по списку партії на вибори.

За словами штабістів Порошенка, екс-президент особисто відповідає за формування списку, сам веде усі переговори і якщо якийсь список партії наразі і є, то про його вміст знає тільки Петро Олексійович.

При цьому, за даними УП, Порошенко очолить список своєї оновленої партії, але майже на 100% депутатом не стане. Його оточенню начебто таки вдалося переконати його, що після президентської висоти натискання кнопочки в парламенті – це не його рівень.

"Порошенко очолить партію, але має стати не депутатом, а батьком нації. Щось типу Качинського у Польщі, який ніяких посад не займає, але насправді має найбільший авторитет і вплив", – пояснюють в оточенні Порошенка.

Крім того, як переказують штабісти Порошенка, своїм старим соратникам, які мають хоч якісь проблеми з репутацією, місця у списку немає.

"Це буде відсотків 80% зовсім нових людей. От побачите. Я сам сидів у штабі і писав свою програму для праймеріз. Зараз чекаю, чи підтримають мене", – зізнався під час з'їзду в розмові з УП глава фракції БПП у парламенті Артур Герасимов.

"Якщо ви думаєте, що Порошенко сказав "праймеріз", але це тільки слова, то ви помиляєтесь. Все насправді дуже серйозно", – додав він.

Повідомляється, що наразі екс-президент вимушено чи за покликом серця змінює "візуальний ряд" своєї партії, починаючи з назви і закінчуючи людьми у перших лавах.

За даними УП, 31 травня на з'їзді партії "ЄС" перші два ряди були заповнені або першою десяткою парткерівництва, як Ірина Геращенко чи Марія Іонова, або "молодою кров'ю", як то Віталій Гайдукевич, голос львівського Євромайдану Софія Федина чи лідерка "Солідарної молоді" Дінара Габібуллаєва.

При цьому зазначається, що вдаючись до візуального оновлення, Порошенко не може дозволити собі змінити сутнісне, ідеологічне наповнення своєї сили.

Зокрема, соціологія останніх тижнів, як публічна, так і закрита штабна, показує партії Порошенка підтримку у 8-10%. Це підтримка не "оновленого" Порошенка, а ще "старого".

Повідомляється, що наразі його штаб, його канали і команди на місцях уже працюють.

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