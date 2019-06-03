Зеленський про Мінськ: У нас є конкретні пропозиції і нові рішення

Президент Володимир Зеленський запевнив, що українська сторона має свіжі напрацювання до нової зустрічі в Мінську, яка має відбутися 5 червня.

Про це він сказав журналістам на брифінгу в Адімінстрації президента в понеділок.

"У нас є дійсно дуже конкретні пропозиції, нові рішення, але ніхто територією і суверенітетом України торгувати не збирається", – наголосив Зеленський.

Про які саме напрацювання йдеться, Зеленський не уточнив.

Зазначимо, що першочергово брифінг Зеленського й Кучми анонсувався на ґанку Адміністрації президента, однак потім раптово був перенесений у саме приміщення. Таким чином журналісти не змогли задати свої запитання.