Зеленський повернув у Мінські переговори Кучму

Президент Володимир Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.

Про це він сказав на брифінгу 3 червня.

Глава держави розповів, що зустрічався з партнерами зі США, Німеччини, Франції та інших країн Євросоюзу і обговорювали дуже важливе питання для кожного українця – припинення війни на Донбасі.

"У нас є спільна позиція. Це відновлення переговорів з приводу Донбасу у Нормандському форматі і розблокування Мінського процесу. Вже 5 червня буде тристороння зустріч (у Мінську -ред.) на чолі – я дуже хотів і намагався, щоб це була провідна професійна людина – з Леонідом Даниловичем Кучмою", – сказав Зеленський.

В свою чергу прес-служба президента повідомила на сайті глави держави про зустріч Зеленського з членами української делегації Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на якій Зеленський представив Кучму як очільника.

Зазначається, що учасники зустрічі обговорили перспективи активізації переговорного процесу та необхідні кроки для цього.

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