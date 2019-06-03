Зеленський повернув у Мінські переговори Кучму

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Понеділок, 3 червня 2019, 13:27
Адміністрація президента

Президент Володимир Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.

Про це він сказав на брифінгу 3 червня.

Глава держави розповів, що зустрічався з партнерами зі США, Німеччини, Франції та інших країн Євросоюзу і обговорювали дуже важливе питання для кожного українця – припинення війни на Донбасі.

"У нас є спільна позиція. Це відновлення переговорів з приводу Донбасу у Нормандському форматі і розблокування Мінського процесу. Вже 5 червня буде тристороння зустріч (у Мінську -ред.) на чолі – я дуже хотів і намагався, щоб це була провідна професійна людина – з Леонідом Даниловичем Кучмою", – сказав Зеленський.

В свою чергу прес-служба президента повідомила на сайті глави держави про зустріч Зеленського з членами української делегації Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на якій Зеленський представив Кучму як очільника.

 

Зазначається, що учасники зустрічі обговорили перспективи активізації переговорного процесу та необхідні кроки для цього.

Нагадаємо:

  • Другий президент України Леонід Кучма представляв Київ у Тристоронній контактній групі у 2014-2018 роках.
  • В кінці вересня 2018 року Кучма заявив про намір завершити роботу в ТКГ.
  • 22 листопада стало відомо, що президент Петро Порошенко призначив Євгена Марчука представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.
  • 19 травня 2019 року Марчук повідомив про припинення своєї діяльності у Мінському процесі.
  • 24 травня президент Володимир Зеленський провів першу зустріч із представниками української гуманітарної групи ТКГ у Мінську. Його поінформували про роботу гуманітарної групи, деталі перемовин, позиції, які відстоювали, прізвища і списки заручників і зниклих, іншу проблематику.

Українська правда

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Теми: Зеленський Кучма Мінські угоди


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