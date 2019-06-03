Пінчук потайки їздить в АП до Зеленського – ЗМІ
Ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.
Про це 3 червня повідомляють журналісти "Схеми: корупція в деталях".
"Близько 19 години вечора п’ятниці автомобіль олігарха виїхав з бокових воріт АП, біля яких на нього чекала автівка супроводу", - відзначили журналісти.
Також авто супроводу Пінчука та машину охорони екс-президента Леоніда Кучми біля тих самих воріт АП Зеленського помічали у вівторок 28 травня.
Відзначається, що "Схеми" відправили запит на ім’я президента Зеленського та Пінчуку з проханням пояснити, якої теми стосувались зустрічі і яких домовленостей було досягнуто.
Вказано, що редакція опублікує їх, щойно з’явиться відповідь.
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Нагадаємо:
- 3 червня президент Володимир Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.
- Напередодні виборів Пінчук займав нейтральну позицію і публічно не підтримував жодного кандидата.