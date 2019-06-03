Пінчук потайки їздить в АП до Зеленського – ЗМІ

Ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

Про це 3 червня повідомляють журналісти "Схеми: корупція в деталях".

"Близько 19 години вечора п’ятниці автомобіль олігарха виїхав з бокових воріт АП, біля яких на нього чекала автівка супроводу", - відзначили журналісти.

Також авто супроводу Пінчука та машину охорони екс-президента Леоніда Кучми біля тих самих воріт АП Зеленського помічали у вівторок 28 травня.

Відзначається, що "Схеми" відправили запит на ім’я президента Зеленського та Пінчуку з проханням пояснити, якої теми стосувались зустрічі і яких домовленостей було досягнуто.

Вказано, що редакція опублікує їх, щойно з’явиться відповідь.

Машина охорони Кучми у дворі АП 28 травня

Авто супроводу Пінчука біля воріт АП 28 травня

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