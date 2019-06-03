Україна екстрадує в Польщу ґвалтівника-вбивцю – прокуратура

Україна екстрадує в Польщу громадянина Грузії, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві громадянки Польщі.

Про це інформує прес-служба столичної прокуратури.

Зазначається, що відділ міжнародного співробітництва прокуратури міста Києва провів екстрадиційну перевірку, за результатами якої Генеральною прокуратурою було прийнято рішення про видачу 39-річного зловмисника до Республіки Польща.

Проте ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду рішення про екстрадицію було скасовано.

Прокуратура міста Києва оскаржила це рішення, а 3 червня Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу щодо скасування рішення районного суду.

На даний час вживаються заходи щодо виконання рішення про екстрадицію втікача до Республіки Польща, зазначають у прокуратурі.

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