Україна екстрадує в Польщу ґвалтівника-вбивцю – прокуратура
Україна екстрадує в Польщу громадянина Грузії, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві громадянки Польщі.
Про це інформує прес-служба столичної прокуратури.
Зазначається, що відділ міжнародного співробітництва прокуратури міста Києва провів екстрадиційну перевірку, за результатами якої Генеральною прокуратурою було прийнято рішення про видачу 39-річного зловмисника до Республіки Польща.
Проте ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду рішення про екстрадицію було скасовано.
Прокуратура міста Києва оскаржила це рішення, а 3 червня Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу щодо скасування рішення районного суду.
На даний час вживаються заходи щодо виконання рішення про екстрадицію втікача до Республіки Польща, зазначають у прокуратурі.
Нагадаємо:
- Злочинця, якого за вбивство громадянки Польщі шукав Інтерпол, затримали в Києві внаслідок міжнародної спецоперації в листопаді 2018 року.