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Україна пробилася у чвертьфінал Чемпіонату світу

Понеділок, 3 червня 2019, 20:31
Фото: shutterstock

Збірна України (U-20) пробилася до чвертьфіналу юніорського Чемпіонату світу з футболу, що проходить у Польщі.

У понеділок, 3 червня, українці в 1/8 фіналу з рахунком 4:1 розгромили команду Панами.

Українська команда повністю переграла свого суперника в першому таймі.

На 23-й хвилині рахунок у матчі був відкритий. Після пасу від Юхима Коноплі Данило Сікан пробив низом, і м`яч влучив у штангу та залетів у ворота - 1:0.

На 41-й хвилині українці забили другий гол. Після подачі кутового помилився воротар панамців, і Денис Попов ударом головою з метра забиває свій третій гол на турнірі - 2:0.

Через 4 хвилини Сікан оформив дубль. Знову після пасу від Коноплі Данило пробив повз воротаря збірної Панами - 3:0.

На старті другого тайму панамці один м`яч відквитали: Андрія Луніна пробив Мануель Волкер після помилки захисників - 3:1.

У подальші хвилини матчу українці мали ще кілька нагод, щоб збільшити рахунок, але забили синьо-жовті лише наприкінці поєдинку. На 83-й хвилині Сергій Булеца ударом з метрів 11-ти пробив у кут воріт збірної Панами - 4:1.

У чвертьфіналі Чемпіонату світу 7 червня збірна України у місті Лодзь гратиме з командою Колумбії. В 1/8 фіналу турніру Колумбія у серії післяматчевих пенальті перемогла Нову Зеландію.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол
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