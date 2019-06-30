Найвища пожежна небезпека: синоптики назвали "найгарячіші" регіони

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Неділя, 30 червня 2019, 13:24

Найближчими днями в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

30 червня попередження розповсюджується на усі регіони, крім західних та північних областей, а 1 липня - на східні, центральні, південні, Волинську, Рівненську та Тернопільську області. 

У понеділок опадів на території України не передбачається, лише мінлива хмарність, вдень температура повітря на заході, у Київській,  Черкаські області та на півдні сягатиме +33...+34 градусів, на сході - до +28.

2 липня у більшості регіонів, окрім Криму, півдня та Запоріжжя, очікуються грози, температура вдень знизиться до +26...+28 градусів. Разом з тим на Одещині очікується до +35 градусів, на Миколаївщині та Херсонщині до +33. 

 
прогноз погоди на 1 липня
 
прогноз погоди на 2 липня

3 липня грози змістяться на південь та південний схід країни, спека в Україні спаде до +22 на заході, +25 у центральних областях, на сході та півдні очікується +28...+30 градусів. 

 
прогноз погоди на 3 липня

Українська правда

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Теми: погода


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