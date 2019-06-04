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Перший заступник голови АП розповів, як працюється Зеленському

Вівторок, 4 червня 2019, 09:18
Перший заступник голови АП розповів, як працюється Зеленському

Президент Володимир Зеленський приїжджає на роботу до 8 ранку, а їде з Адміністрації президента по 22:00.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" повідомив перший заступник голови АП Сергій Трофімов.

"О 8:30 ми всі на роботі, щоб о 9:00 могли повноцінно працювати. Президент приїжджає раніше, він ще в спортзал заходить. У нього набагато жорсткіший графік, аніж у всіх нас. Перші дні ми засиджувалися до 1-2 ночі. Зараз закінчуємо десь о 22:00", - розповів він.

За словами Трофімова, Зеленський проводить щоденні наради зі своїми підлеглими.

"На другий день після призначення у нас була апаратна нарада, де були всі заступники, керівники департаментів. Ми тільки включаємося у процес. У Володимира Олександровича є стратегічні наради. Вони в першу чергу відбуваються за участі першого помічника та з головою АП", - розповів Трофімов.

Він відзначив, що є ще й щоденні "неформальні наради за участі першого помічника, глави Адміністрації і всіх заступників".

"Ми говоримо там про всі запитання, їх просто мільйон. Ми обговорювали розпуск Ради, закупівлі ЦВК, є запитання щодо голів ОДА і пішло-поїхало, якісь кадрові питання. Завдань дуже багато", - сказав Трофімов.

Він додав, що у команді президента "немає проблеми спілкуватися всім разом, збиратися разом і обмінюватися інформацією".

"Всі доповідають президенту по своїй зоні відповідальності, але всі рішення приймає самостійно президент, слухаючи всі сторони. Я б зараз не говорив про якийсь жорсткий усталений графік, адже ми лише запускаємо процес", - розповів перший заступник голови АП.

На запитання, чи комфортно Зеленському на новій посаді, Трофімов відповів:

"Він дуже відповідальна людина. Я знаю його більше 10 років. Йому дуже важлива довіра людей. Він ніколи не підводив і дуже дорожить довірою. Зараз Володимир Олександрович весь у роботі, він дуже зайнятий, вирішує складні завдання. Наскільки це комфортно – важко сказати. Це велике навантаження, відповідальність і мужність з його боку", - підсумував перший заступник голови АП.

Читайте більше в інтерв'ю Трофімова: На Банковій атмосфера витягує всі сили, і ти тут знаходишся у вакуумі

Українська правда
Теми: ЗеленськийАдміністрація президента
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