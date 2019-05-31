Зеленський у спортзалі на Банковій: Хоч гантелі не вкрали

Президент Володимир Зеленський оприлюднив фото зі спортзалу в Адміністрації президента на вулиці Банковій і порадів, що там не вкрали гантелі.

Відповідний пост з'явився зранку у п'ятницю у Facebook глави держави.

"На Банковій . Хоч гантелі не вкрали", - підписав Зеленський фото, очевидно натякаючи на скандал зі зникненням техніки в ситуативній кімнаті АП.

фото з Facebook Зеленського

На фото також присутній голова Адміністрації президента Андрій Богдан.

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