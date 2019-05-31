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Зеленський у спортзалі на Банковій: Хоч гантелі не вкрали

П'ятниця, 31 травня 2019, 09:28
Зеленський у спортзалі на Банковій: Хоч гантелі не вкрали

Президент Володимир Зеленський оприлюднив фото зі спортзалу в Адміністрації президента на вулиці Банковій і порадів, що там не вкрали гантелі.

Відповідний пост з'явився зранку у п'ятницю у Facebook глави держави.

"На Банковій . Хоч гантелі не вкрали", - підписав Зеленський фото, очевидно натякаючи на скандал зі зникненням техніки в ситуативній кімнаті АП.

 
фото з Facebook Зеленського

На фото також присутній голова Адміністрації президента Андрій Богдан.

Нагадаємо:

  • 28 травня новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в АП зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Він опублікував відео, на якому показав ці кімнати.
  • На це відреагував прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко. Він заявив, що техніка у кімнаті була орендована і потім повернута власнику, а також він заперечив, що на серверах була конфіденційна інформація.
  • Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов також прокоментував відео Данилюка. "Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації президента України (вулиця Банкова)", - заявив він.
  • Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації президента.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийпрезидентАдміністрація президента
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