Зеленський у Брюсселі не дасть поставити жодного питання – журналіст

Під час першого візиту президента України Володимира Зеленського до Брюсселю міжнародні журналісти не матимуть змоги поставити йому питань.

Про це повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.

Журналіст відзначив той факт, що Зеленський не збирається давати спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.

interestingly Zelenskiy did not request a press conference with Juncker, will only make a statement with Tusk and may not take questions with Stoltenberg. first visit to Brussels by the President of #Ukraine and not a single opportunity by media to ask questions?