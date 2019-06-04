Зеленський у Брюсселі не дасть поставити жодного питання – журналіст
Під час першого візиту президента України Володимира Зеленського до Брюсселю міжнародні журналісти не матимуть змоги поставити йому питань.
Про це повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.
Журналіст відзначив той факт, що Зеленський не збирається давати спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.
interestingly Zelenskiy did not request a press conference with Juncker, will only make a statement with Tusk and may not take questions with Stoltenberg. first visit to Brussels by the President of #Ukraine and not a single opportunity by media to ask questions?— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 4 червня 2019 р.
Також Йозвяк пише, що Зеленський може не відповідати на питання під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Перший візит до Брюсселя президента України і жодної можливості для ЗМІ поставити питання?", - відзначив журналіст.
Нагадаємо:
- 4-5 червня президент Зеленський здійснює першу офіційну закордонну поїздку в Брюссель.
- У червні Зеленський також планує відвідати Берлін.
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