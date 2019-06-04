Зеленський у Брюсселі не дасть поставити жодного питання – журналіст

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Вівторок, 4 червня 2019, 11:38

Під час першого візиту президента України Володимира Зеленського до Брюсселю міжнародні журналісти не матимуть змоги поставити йому питань.

Про це повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.

Журналіст відзначив той факт, що Зеленський не збирається давати спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.

Також Йозвяк пише, що Зеленський може не відповідати на питання під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Перший візит до Брюсселя президента України і жодної можливості для ЗМІ поставити питання?", - відзначив журналіст.

Нагадаємо: 

  • 4-5 червня президент Зеленський здійснює першу офіційну закордонну поїздку в Брюссель.
  • У червні Зеленський також планує відвідати Берлін.

Українська правда

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Теми: Зеленський ЄС НАТО


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