Зеленський поїде до Берліна в червні – МЗС
Четвер, 30 травня 2019, 15:57
Президент Володимир Зеленський відвідає Берлін, найімовірніше, у другій половині червня.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар Укрінформу.
"Найімовірніше, це буде у другій половині червня. Питання щодо візиту до Берліна обговорюватимуть сьогодні у рамках зустрічі президента з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції", - сказав Боднар.
Нагадаємо:
- Наступного тижня президент Зеленський відвідає Брюссель, де зустрінеться з очільником Європейської ради Дональдом Туском і президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.
- Президентська делегація США, яка відвідала інавгурацію Володимира Зеленського, обговорила з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом можливість проведення телефонних переговорів або зустріч із Зеленським.