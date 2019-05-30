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Зеленський поїде до Берліна в червні – МЗС

Четвер, 30 травня 2019, 15:57

Президент Володимир Зеленський відвідає Берлін, найімовірніше, у другій половині червня.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар Укрінформу.

"Найімовірніше, це буде у другій половині червня. Питання щодо візиту до Берліна обговорюватимуть сьогодні у рамках зустрічі президента з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції", - сказав Боднар.

Нагадаємо:

  • Наступного тижня президент Зеленський відвідає Брюссель, де зустрінеться з очільником Європейської ради Дональдом Туском і президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.
  • Президентська делегація США, яка відвідала інавгурацію Володимира Зеленського, обговорила з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом можливість проведення телефонних переговорів або зустріч із Зеленським.

Теми: ЗеленськийНімеччинадипломатичні відносини
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