У Зеленського хочуть, щоб декларації керівників спецслужб і АП були доступними

В Адміністрації президента готують законопроект про переформатування Національного агентства з питань запобігання корупції, законопроектом пропонується оприлюднювати декларації керівників спецорганів і АП.

Про це на брифінгу 4 червня заявив заступник глави АП Руслан Рябошапка.

"Окрім питань перезавантаженням НАЗК, є необхідність змінити структуру керівництва. Сьогодні це колегіальний орган із 5 членів НАЗК, передбачається, що буде один керівник НАЗК, передбачається запровадження аудиту цього органу", - сказав він про президентський законопроект.

"Є інші нюанси, наприклад, декларації представників громадянського суспільства, міжнародних експертів… плюс повернути до суб’єктів декларування керівників Адміністрації президента, можливо розширити коло декларантів, які стосуються органів влади і дещо звузити суб’єктів декларування щодо тих, які не становлять великої суспільної небезпеки, щодо яких корупційних ризиків небагато", - додав він.

Також Рябошапка розповів про розробку правової норми щодо доступу до декларацій керівництва спецслужб.

"Наприклад, новий закон міг би передбачати, що декларації керівництва спецслужб, які призначаються указом президента, які є відкритими документами, тут немає особливої необхідності приховувати декларації, то керівництво спеціальних органів повинно подавати декларації, а відповідно працівники під прикриттям, очевидно, що ні", - пояснив заступник глави АП.

За його словами, наступного тижня законопроект у президента доопрацюють і внесуть у Верховну Раду.

Рабошапка заявив, що чинне керівництво НАЗК не дає результатів і є заангажованим.

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