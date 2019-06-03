Баканов готовий очолити СБУ, а декларацію поки не покаже

Кадрове оновлення у Службі безпеки України триватиме, а чи буде Іван Баканов головою СБУ – залежить від Верховної Ради.

Про це на брифінгу сказав сам Баканов, який нещодавно став першим заступником голови СБУ і зараз виконує обов’язки голови.

"Якщо Верховна Рада затвердить мою кандидатуру – я буду головою Служби безпеки, я буду, якщо ні – то вже як буде", – заявив він, хоча не знає, чи є подання на нього.

Із приводу оприлюднення декларації про майновий стан Баканов сказав: "Це непросте питання. Я людина, яка повинна діяти відповідно до закону. Відповідно до закону, я не повинен подавати свою декларацію. Якщо будуть відповідні зміни – звісно, я подам декларацію".

"Скажу чесно: перше, що я намагався зробити, це опублікувати свою декларацію. Але мені пояснили: якщо Ви були людина цивільна – то вам, в принципі, не потрібно хвилюватися. Але врахуйте, що у Службі безпеки працюють люди, які безпосередньо стикаються з ворогом кожного дня. Якщо вони будуть публікувати такі декларації, то вони можуть поставити під загрозу життя своїх близьких, бо люди будуть знати, де розташоване їхні майно, які їхні родичі", – заявив він.

"Але думаю, що згодом я таку декларацію опублікую. В принципі, мені скривати нема чого – реєстри відкриті, ви можете подивитися, що в мене є – і згодом співставити, що в мене буде", – додав Баканов.

Він пояснив, що декларації керівництва СБУ не публікуються для громадськості, але вони є у Службі безпеки.

На запитання щодо кадрового оновлення Служби безпеки України, Баканов сказав: "Звісно, ми повинні перезавантажувати – у тому числі, і кадровий склад Служби безпеки України і таке добро є від президента України, і такі заходи будуть відбуватися".

"Я думаю, що не буде трьох заступників (у голови СБУ – ред.)", – відповів він на одне з запитань.

Баканов додав, що будь-яка реформа, в першу чергу, стосується людей:

"Ми повинні інвестувати в людей, в їх навчання. Оскільки тут хтось згадував про кібербезпеку – на сьогодні в Україні не так багато людей, які б могли у повному обсязі справлятися з цими викликами", – сказав він.

"Люди повинні не думати про те, де їм взяти гроші на хліб насущний. Вони повинні мати все, щоб працювати на державу, а не на кришування якихось бізнесів. Ми повинні вкладати в людей, ми повинні підняти статус СБУ на новий рівень", – заявив Баканов.

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