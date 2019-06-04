Заступники генпрокурора і нардеп допомогли шахраєві інсценувати смерть – ЗМІ

Підписи і накази заступників генерального прокурора Дмитра Сторожука і Юрія Столярчука допомогли міжнародному шахраю Дмитру Малиновському кілька років вважатись мертвим.

Про це стверджується у сюжеті програми Bihus.info.

На момент інсценування смерті Малиновський був основним підозрюваним у кількох кримінальних справах в Україні: шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, фіктивному замінуванні суду та підробці документів.

Між двома фінансовими аферами Малиновський інсценував власну смерть, підробивши свідоцтво. Допомогли йому в цьому мати і дружина. 12 травня 2015 року суд задовольнив їхній позов про визнання смерті, виходячи із наявності свідоцтва про смерть і факту, що родина здійснила поховання. Рішення ухвалила суддя Юлія Свячена.

Водночас на початку 2016-го прокуратура разом зі слідчими Національної поліції провели обшук вдома у батьків Малиновського. На одному з вилучених телефонів знайшли закриту абонентську групу, в якій Малиновський спілкувався з батьками. Окрім повідомлень він надсилав відео і фото замку у Франції, який придбав у 2015-му через люксембурзьку фірму і який пізніше арештують французькі жандарми. Знайшлись навіть свідки, які бачили Малиновського живим у Каннах.

Із цими доказами прокурори пішли до суду оскаржувати рішення першої інстанції про його смерть. Але за тиждень до судового розгляду, 7 липня 2016 року, заступник генпрокурора Дмитро Сторожук змінив групу прокурорів у двох перших кримінальних провадженнях щодо Малиновського. Потім кримінальне провадження за підозрою у підробці документів і фіктивному замінуванні суду взагалі закрили.

На засіданні Апеляційного суду Одеси прокурор Олександр Козуб, який прийшов з довіреністю від іншого заступника генерального прокурора Юрія Столярчука, відмовився від оскаржувати смерть Малиновського.

Він аргументував свої дії відсутністю доказів смерті Малиновського і закриттям кримінального провадження: "На сьогоднішній день ГПУ відмовляється від апеляційної скарги, у зв'язку із закриттям кримінального провадження. Нових обставин, які б спростовували факт смерті Малиновського, на цей час не встановлено".

Журналісти Bihus.Info зазначають, що 6 червня 2016 року, за місяць до зміни складу групи прокурорів, на ім'я генпрокурора Юрія Луценка надійшов лист від нардепа від БПП Володимира Ар’єва. У листі, зокрема, стверджувалось, що Малиновський не має відношення до кримінальних справ, які сфабриковані проти нього екс-регіоналами, та й узагалі Малиновський давно помер.

Сам Ар’єв спочатку розповів журналістам, що кілька разів зустрічався з Малиновським у Стразбурзі у 2016-ому році: "Він приїжджав до мене кілька разів у Страсбург. Мені його представили як людину, яку, скажімо так, переслідують в Україні, і потім я вже дізнався, що це за людина, і перестав з ним спілкуватись. Уже мені сказали, що він аферист."

З цих пояснень журналісти роблять висновок, що депутат направив в ГПУ лист про смерть Малиновського після того, як особисто бачив його живим. Але тверджень з листа про смерть свого співрозмовника нардеп під час інтерв’ю не пригадав.

Наступного ж дня Ар’єв озвучив Bihus.Info трохи іншу версію.

Під час другого інтерв’ю нардеп повідомив, що Малиновський представився йому іншою людиною – адвокатом Малиновського. А лист про смерть Малиновського нардеп переправив до ГПУ, бо повірив у логічно викладені факти у звернені.

За словами депутата, Дмитро Малиновський пропонував йому за ці послуги "певні преференції", але депутат відмовився і вирішив допомогти безкоштовно.

Зрештою, Генеральна прокуратура оскаржила факт смерті Дмитра Малиновського тільки у серпні 2017 року. Тобто, аж через півтора роки після того, як на обшуках прокурори в перших справах знайшли беззаперечні докази того, що Малиновський живий, наголошують розслідувачі Bihus.Info.

Це оскарження сталося у той час, коли підозру Малиновському готувала столична прокуратура у справі про заволодіння 12 мільйонами євро на поставці продукції ОПЗ. Саме столична прокуратура ініціювала міжнародний розшук Дмитра Малиновського у серпні 2017 року.

Малиновського затримали його у 2018-ому у Франції. Увагу французьких правоохоронців привернула купівля середньовічного замку Шато де Ларошпо у Бургундії за 3 мільйони євро. При обшуку у Малиновського вилучили вінтажний Ролс Ройс і три картини Сальвадора Далі.

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