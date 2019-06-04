Кличко повів "Удар" на вибори і покликав з собою Саакашвілі
Мер Києва Віталій Кличко вирішив йти зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради.
Про це він сказав у відеозверненні, опублікованному у Facebook.
"Удар" іде на дострокові парламентські вибори", - заявив Кличко.
Він запропонував партнерам приєднатися.
"Я залишаюсь лідером партії "Удар", а Міхеілу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - зазначив мер столиці.
Він також пообіцяв підтримку президенту Володимиру Зеленському, якщо його дії будуть співпадати з прагненнями партії "Удар".
Кличко запевнив, що особисто сам до Ради не піде і залишиться мером Києва.
"У мене є багато зобов’язань перед киянами, які я повинен реалізувати. Я залишаюсь мером столиці, щоб вони стали реальністю. Так буде чесно і правильно!" - заявив він.
Нагадаємо:
- Екс-президент Грузії і колишній очільник Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі закликав однопартійців з "Руху нових сил" підтримати партію Володимира Зеленського "Слуга народу" на майбутніх позачергових виборах до Верховної Ради.