Кличко повів "Удар" на вибори і покликав з собою Саакашвілі

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Вівторок, 4 червня 2019, 21:45

Мер Києва Віталій Кличко вирішив йти зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованному у Facebook.

"Удар" іде на дострокові парламентські вибори", - заявив Кличко.

Він запропонував партнерам приєднатися.

"Я залишаюсь лідером партії "Удар", а Міхеілу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - зазначив мер столиці.

Він також пообіцяв підтримку президенту Володимиру Зеленському, якщо його дії будуть співпадати з прагненнями партії "Удар".

Кличко запевнив, що особисто сам до Ради не піде і залишиться мером Києва.

"У мене є багато зобов’язань перед киянами, які я повинен реалізувати. Я залишаюсь мером столиці, щоб вони стали реальністю. Так буде чесно і правильно!" - заявив він.

Нагадаємо:

  • Екс-президент Грузії і колишній очільник Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі закликав однопартійців з "Руху нових сил" підтримати партію Володимира Зеленського "Слуга народу" на майбутніх позачергових виборах до Верховної Ради.

Євген Кізілов, УП

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Теми: Кличко вибори Удар Верховна Рада Саакашвілі


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