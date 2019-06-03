Саакашвілі закликав однопартійців підтримати на виборах "Слугу народу"

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Понеділок, 3 червня 2019, 16:39

Екс-президент Грузії і колишній очільник Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі закликав однопартійців з "Руху Нових Сил" підтримати партію Володимира Зеленського "Слуга Народу" на майбутніх позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це Саакашвілі написав у Facebook.

"Обговорюємо з представниками всіх регіонів Руху Нових Сил питання ставлення і підходів до парламентських виборів. Моя позиція: Ми повинні підтримати президента Зеленського і з іншого боку повинні допомогти багатьом порядним людям прийти до влади, "- сказав Саакашвілі.

Нагадаємо:

  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд на три роки.
  • 28 травня Зеленський вніс зміни в указ свого попередника Петра Порошенка і повернув громадянство Саакашвілі. На наступний день той прибув з Польщі в Україну.
  • Після повернення Міхеїл заявив, що його не цікавлять політичні посади.

Українська правда

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Теми: Саакашвілі Слуга народу


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