Саакашвілі закликав однопартійців підтримати на виборах "Слугу народу"
Екс-президент Грузії і колишній очільник Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі закликав однопартійців з "Руху Нових Сил" підтримати партію Володимира Зеленського "Слуга Народу" на майбутніх позачергових виборах до Верховної Ради.
Про це Саакашвілі написав у Facebook.
"Обговорюємо з представниками всіх регіонів Руху Нових Сил питання ставлення і підходів до парламентських виборів. Моя позиція: Ми повинні підтримати президента Зеленського і з іншого боку повинні допомогти багатьом порядним людям прийти до влади, "- сказав Саакашвілі.
Нагадаємо:
- Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд на три роки.
- 28 травня Зеленський вніс зміни в указ свого попередника Петра Порошенка і повернув громадянство Саакашвілі. На наступний день той прибув з Польщі в Україну.
- Після повернення Міхеїл заявив, що його не цікавлять політичні посади.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua