Саакашвілі закликав однопартійців підтримати на виборах "Слугу народу"

Екс-президент Грузії і колишній очільник Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі закликав однопартійців з "Руху Нових Сил" підтримати партію Володимира Зеленського "Слуга Народу" на майбутніх позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це Саакашвілі написав у Facebook.

"Обговорюємо з представниками всіх регіонів Руху Нових Сил питання ставлення і підходів до парламентських виборів. Моя позиція: Ми повинні підтримати президента Зеленського і з іншого боку повинні допомогти багатьом порядним людям прийти до влади, "- сказав Саакашвілі.

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