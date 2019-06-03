Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі закликав однопартійців підтримати на виборах "Слугу народу"

Понеділок, 3 червня 2019, 16:39

Екс-президент Грузії і колишній очільник Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі закликав однопартійців з "Руху Нових Сил" підтримати партію Володимира Зеленського "Слуга Народу" на майбутніх позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це Саакашвілі написав у Facebook.

"Обговорюємо з представниками всіх регіонів Руху Нових Сил питання ставлення і підходів до парламентських виборів. Моя позиція: Ми повинні підтримати президента Зеленського і з іншого боку повинні допомогти багатьом порядним людям прийти до влади, "- сказав Саакашвілі.

Нагадаємо:

  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд на три роки.
  • 28 травня Зеленський вніс зміни в указ свого попередника Петра Порошенка і повернув громадянство Саакашвілі. На наступний день той прибув з Польщі в Україну.
  • Після повернення Міхеїл заявив, що його не цікавлять політичні посади.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Тбілісі "глибоко стурбоване" реакцією Києва на стан Саакашвілі, але від кроків у відповідь утримається
Останні новини
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
Уламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:08
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
Усі новини...
Реклама: