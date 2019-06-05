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США посилили санкції проти Куби

Середа, 5 червня 2019, 06:02

Сполучені Штати ввели заборону на групові поїздки американських громадян на Кубу в освітніх цілях. Крім цього, більше не будуть видаватися ліцензії на експорт на острів приватних літаків та пасажирських суден.

Про це повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Зазначається, що нові заходи вступають в силу 5 червня.

"Куба продовжує відігравати дестабілізуючу роль у Західній півкулі, посилюючи позиції комуністів в регіоні і підтримуючи противників США в таких місцях, як Венесуела і Нікарагуа, розпалюючи нестабільність, підриваючи верховенство права і придушуючи демократичні процеси", - сказав міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Він підкреслив, що нові заходи спрямовані на те, щоб "не дати доларам США потрапити до рук армії, розвідки та спецслужб Куби".

Нагадаємо:

  • У травні президент США Дональд Трамп пригрозив санкціями Кубі за підтримку режиму Мадуро у Венесуелі.

Теми: СШАсанкції
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