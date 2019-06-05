Бойовики били з мінометів, ПТРК і кулеметів – 3 загиблих і 3 поранених

Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення огню, 2 українських військових загинули, ще 3 - отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти 4 рази обстріляли українські позиції, загинув 1 військовослужбовець ОС.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 5 червня.

Підкреслюється, що 5 червня бойовики тричі застосували заборонені Мінськими угодами міномети калібрів 120 мм і 82 мм.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - наголосили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 11 разів обстріляли позиції ОС: двічі поблизу Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Двічі в районі Опитного - з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; поблизу н.п. Новоселівка Друга - з протитанкових ракетних комплексів.

Двічі в районі Талаківки - з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу н.п. Чермалик і Павлопіль - з автоматичних станкових гранатометів; поблизу н.п. Піски - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі села Водяне - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 5 разів: поблизу н.п. Кримське - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У районі населеного пункту Новолуганське - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу н.п. Золоте-4 - з автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

У районі населеного пункту Станиця Луганська - зі стрілецької зброї.

За даними розвідки, 04 червня одного окупанта було знищено, ще одного - поранено.

"Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Талаківка з ручних протитанкових гранатометів; в районі села Водяне - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник з автоматичної стрілецької та снайперської зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-1", - йдеться у звіті.