Петиція за звільнення Авакова набрала вже понад половину голосів

Петиція про відсторонення і звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова набрала вже 19 тисяч голосів із необхідних 25 тисяч.

Громадянин Роман Василенко зареєстрував її на сайті президента, оприлюднили її 2 червня.

У петиції йдеться "про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільнення з посади міністра внутрішніх справ А.Б. Авакова".

Станом на 09:09 середи 5 червня її підписали 19090 осіб.

Для розгляду президентом петиція має набрати понад 25 тисяч голосів за 3 місяці. Залишилося ще 90 днів.

Читайте також: Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських

Нагадаємо: