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Петиція за звільнення Авакова набрала вже понад половину голосів

Середа, 5 червня 2019, 09:19

Петиція про відсторонення і звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова набрала вже 19 тисяч голосів із необхідних 25 тисяч.

Громадянин Роман Василенко зареєстрував її на сайті президента, оприлюднили її 2 червня.

У петиції йдеться "про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільнення з посади міністра внутрішніх справ А.Б. Авакова".

 

Станом на 09:09 середи 5 червня її підписали 19090 осіб.

Для розгляду президентом петиція має набрати понад 25 тисяч голосів за 3 місяці. Залишилося ще 90 днів.

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Нагадаємо:

  • 31 травня у Переяславі-Хмельницькому двоє поліцейських випадково влучили з вогнепальної зброї у 5-річного хлопчика, стріляючи для розваги на подвір’ї приватного дому.
  • 3 червня 5-річний Кирило помер у лікарні. Прокуратура перекваліфікувала провадження на "умисне вбивство".
  • Смерть дитини ще більше обурило громадськість, активісти прийшли під Міністерство внутрішніх справ вимагати відставки керівництва внутрішніх органів.
  • Ввечері 3 червня керівник поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку.
  • Міністра внутрішніх справ відправляє у відставку Верховна Рада щонайменше 226 голосами народних депутатів.

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковМВС
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