Петиція за звільнення Авакова набрала вже понад половину голосів
Петиція про відсторонення і звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова набрала вже 19 тисяч голосів із необхідних 25 тисяч.
Громадянин Роман Василенко зареєстрував її на сайті президента, оприлюднили її 2 червня.
У петиції йдеться "про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільнення з посади міністра внутрішніх справ А.Б. Авакова".
Станом на 09:09 середи 5 червня її підписали 19090 осіб.
Для розгляду президентом петиція має набрати понад 25 тисяч голосів за 3 місяці. Залишилося ще 90 днів.
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Нагадаємо:
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