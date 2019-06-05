НАБУ обшукує УАФ
Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у будівлі "Української асоціації футболу".
Про це 5 червня повідомляє прес-служба НАБУ.
Відзначається, що слідчі дії санкціоновані ухвалою суду.
Зокрема, обшук проводять в межах розслідування можливих зловживань при закупівлях робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям.
На закупівлі виділялися кошти з державного бюджету.
Нагадаємо:
- У травні 2018 року в сюжеті "Наші гроші з Денисом Бігусом" йшлося, про маніпуляції з отриманням бюджетних замовлень на виготовлення штучних покриттів для футбольних майданчиків комерційним заводом.
- В програмі повідомляли, що Міністерство регіонального розвитку прописало такі вимоги для закупівлі штучної трави, під які в Україні підходить тільки ТОВ "ФФУ Продакшн".
- Пізніше "Схеми" знайшли зв’язок між головою Федерації футболу України Андрієм Павелком з офшором, який заробив мільйони на ФФУ.
- У 2016 році громадська організація "ФФУ", очолювана Павелком, зареєструвала ТОВ "ФФУ Продакшн", яке у 2017 році під Києвом відкрило завод по виробництву штучного покриття для футбольних полів.
- Після розслідування журналістів НАБУ розпочало розслідування про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів.
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