НАБУ обшукує УАФ

На закупівлі виділялися кошти з державного бюджету.

Зокрема, обшук проводять в межах розслідування можливих зловживань при закупівлях робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям.

Про це 5 червня повідомляє прес-служба НАБУ.

Українська правда

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