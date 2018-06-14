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НАБУ розслідує можливу корупцію Павелка в ФФУ

Четвер, 14 червня 2018, 17:41
НАБУ розслідує можливу корупцію Павелка в ФФУ

Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

За інформацією джерел "Української правди" у матеріалах розслідування фігурує президент ФФУ Андрій Павелко.

У НАБУ зазначили, що розслідування стосується "можливої корупції при будівництві футбольних полів зі штучним покриттям, які закуповували за бюджетні гроші".

У відомстві додали, що "внесення відомостей до ЄРДР не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи дійсно мали місце неправомірні дії".

Розслідування детективи НАБУ почали після матеріалів у ЗМІ.

Зокрема, в травні 2018 року в сюжеті "Наші гроші з Денисом Бігусом" йшлося, про маніпуляції з отриманням бюджетних замовлень на виготовлення штучних покриттів для футбольних майданчиків комерційним заводом.

В програмі повідомляли, що Міністерство регіонального розвитку прописало такі вимоги для закупівлі штучної трави, під які в Україні підходить тільки ТОВ "ФФУ Продакшн".

У 2016 році громадська організація "ФФУ", очолювана Павелком, зареєструвала ТОВ "ФФУ Продакшн", яке у 2017 році під Києвом відкрило завод по виробництву штучного покриття для футбольних полів.

11 травня Нацагенство із запобігання корупції вирішило перевірити декларацію Павелка.

Він не тільки президент ФФУ і народний депутат, а й голова бюджетного комітету Верховної Ради.

Також у травні в Україні відбулася спецоперація з виявлення організаторів договірних матчів. Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків в 9 областях України.

Читайте також: Гра на мільйони. Що відомо про справу договірних матчів в українському футболі

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУфутболгрошікорупція
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