Кучма зустрівся з Лукашенком

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з представником України в тристоронньої контактній групі Леонідом Кучмою.

Про це повідомляє білоруський урядовий портал БЕЛТА.

Зазначається, що президент Білорусі і другий президент України тепло привітали один одного.

"Політика, Леонід Данилович, тебе не відпускає ніяк. Але це на краще", - сказав Лукашенко.

Повідомляється, що Кучма, в свою чергу, назвав таку думку білоруського лідера "позитивним сигналом".

фото белта

"Я повинен сказати, що це оцінка не тільки моя, це великої частини наших білорусів. Вони із задоволенням (не тільки політики) сприйняли ваш приїзд до Білорусі. І не тільки як представника в цій тристоронньої контактній групі", - підкреслив Лукашенко, на що Кучма відповів, що всі знають про його давнє добре ставлення до Білорусі.

Відзначається, що політики обговорили також розвиток двосторонніх відносин з Україною.

Як повідомлялося, 5 червня має відбутися зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо миру на Донбасі.

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