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Кучма зустрівся з Лукашенком

Середа, 5 червня 2019, 12:35

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з представником України в тристоронньої контактній групі Леонідом Кучмою.

Про це повідомляє білоруський урядовий портал БЕЛТА.

Зазначається, що президент Білорусі і другий президент України тепло привітали один одного.

"Політика, Леонід Данилович, тебе не відпускає ніяк. Але це на краще", - сказав Лукашенко.

Повідомляється, що Кучма, в свою чергу, назвав таку думку білоруського лідера "позитивним сигналом".

 
фото белта

"Я повинен сказати, що це оцінка не тільки моя, це великої частини наших білорусів. Вони із задоволенням (не тільки політики) сприйняли ваш приїзд до Білорусі. І не тільки як представника в цій тристоронньої контактній групі", - підкреслив Лукашенко, на що Кучма відповів, що всі знають про його давнє добре ставлення до Білорусі.

Відзначається, що політики обговорили також розвиток двосторонніх відносин з Україною.

Як повідомлялося, 5 червня має відбутися зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо миру на Донбасі.

Нагадаємо:

  • 3 червня президент Володимир Зеленський повернув в переговори Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.
  • Другий президент України Леонід Кучма погодився з пропозицією чинного президента Володимира Зеленського очолити Тристоронню контактну групу, повідомивши, що раніше "працював в якості весільного генерала", а тепер буде "приймати рішення".
  • Другий президент України Леонід Кучма представляв Київ у Тристоронній контактній групі у 2014-2018 роках.
  • В кінці вересня 2018 року Кучма заявив про намір завершити роботу в ТКГ.

Теми: КучмаЛукашенкоБілорусь
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