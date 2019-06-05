Новий рейтинг: У Раду проходять 5 партій, мають шанси ще дві

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Середа, 5 червня 2019, 12:59

На позачергових виборах у Верховну Раду 21 липня до парламенту потрапляють п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" за період з 29 травня по 3 червня.

Список партій очолює президентська партія "Слуга народу", яку готова підтримати майже половина виборців - 48,2% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

 

Згідно з опитуванням, п’ятивідсотковий прохідний бар’єр також долають "Опозиційна платформа – За життя" - 10,7%, "Європейська Солідарність" - 7,8%, "Батьківщина" - 6,9% і партія "Голос" - 5,6%.

Партії "Сила і честь" з 4.3% та "Громадянська позиція" 3% також мають шанси потрапити у парламент, якщо врахувати статистична похибку дослідження у 2,2%.

Всього по Україні було опитано 2000 респондентів віком від 18 років методом особистого інтерв’ю. Вибірка репрезентативна для всієї України.

 

Нагадаємо:

  • За даними попереднього опитування, проведеного з 15 по 31 травня, до парламенту потрапляли лише чотири партії. "Слугу народу" готові були підтримати 30,8% з усіх опитаних.

Українська правда

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Теми: опитування вибори Верховна Рада


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