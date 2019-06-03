У нову Верховну Раду проходять 4 партії – опитування

На виборах у Верховну Раду можуть перемогти чотири партії, які наразі долають 5% бар'єр.

Про це йдеться у результатах роллінгового опитування, проведеного Центром" Соціальний моніторинг "і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременко, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що якби вибори до Ради проходили в найближчу неділю, то в парламент могли б пройти партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" (колишня БПП) та"Батьківщина".

Зокрема, партію "Слуга народу" готові підтримати 30,8% з усіх опитаних, "Опозиційну платформу - За життя" - 8,2%, "Європейську солідарність" - 7,9% , ВО "Батьківщина" - 7% респондентів.

Також повідомляється, що партія "Сила і честь" Ігоря Смешка набрала б 3,8%, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 3,5%.

За даними опитування, за партію "Голос", лідером якої є співак і музикант Святослав Вакарчук, проголосували б 2,5% опитаних.

Роллінгове дослідження електоральних орієнтацій населення України було проведено в період з 15 по 31 травня. Всього по Україні було опитано 2100 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

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