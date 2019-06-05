Супрун відповіла на насмішки Зеленського
Виконувач обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун висловила сподівання, що президент Володимир Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови.
Про це вона сказала під час брифінгу у Кабміні, коментуючи висловлювання Зеленського щодо неї в ефірі телеканалу "1+1", передає "Укрінформ".
"Я ще не маю висновків, якою є людиною чи президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюсь, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота", - сказала Супрун.
Також очільниця МОЗ сподівається, що Зеленський не називатиме її іменами, які є "образливими та непрофесійними".
Також, на її думку, через те, що Зеленський так пожартував про неї, "йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся".
Нагадаємо:
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун українці ставляться по-різному, і подякував Богу, що в нього самого інший лікар.
- "Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте – да? – як її називають? Ну, слава Богу у мене є інший лікар, у моєї сім'ї", - сказав Зеленський.
- Низка політиків і чиновників, які критикують медичну реформу, раніше неодноразово публічно називали Уляну Супрун прізвиськом "Доктор Смерть".
- Вони стверджують, що саме через її реформи нібито помирають українці.
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