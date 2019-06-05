Супрун відповіла на насмішки Зеленського

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Середа, 5 червня 2019, 15:06

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун висловила сподівання, що президент Володимир Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови.

Про це вона сказала під час брифінгу у Кабміні, коментуючи висловлювання Зеленського щодо неї в ефірі телеканалу "1+1", передає "Укрінформ".

"Я ще не маю висновків, якою є людиною чи президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюсь, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота", - сказала Супрун.

Також очільниця МОЗ сподівається, що Зеленський не називатиме її іменами, які є "образливими та непрофесійними".

Також, на її думку, через те, що Зеленський так пожартував про неї, "йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся".

Нагадаємо:

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун українці ставляться по-різному, і подякував Богу, що в нього самого інший лікар.
  • "Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте – да? – як її називають? Ну, слава Богу у мене є інший лікар, у моєї сім'ї", - сказав Зеленський.  
  • Низка політиків і чиновників, які критикують медичну реформу, раніше неодноразово публічно називали Уляну Супрун прізвиськом "Доктор Смерть".
  • Вони стверджують, що саме через її реформи нібито помирають українці.

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Теми: Зеленський Супрун МОЗ


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