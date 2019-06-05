Зеленський: Україна в ЄС – це смерть імперського проекту РФ
Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в Європейському Союзі призведе до краху імперського проекту Росії.
Про це він сказав на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском в середу 5 червня, інформує Адміністрація президента в Твіттері.
"Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі", – сказав Зеленський.
Він також зазначив, що європейська інтеграція гарантує Україні незалежність і добробут українців, прискорить економічне зростання.
Нагадаємо:
- Під час візиту до Брюсселя Зеленський провів розмову зі старшим радником і зятем президента США Джаредом Кушнером.
- У Брюсселі президент також поспілкувався з прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе, з яким вони поселилися в одному готелі.
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