Зеленський: Україна в ЄС – це смерть імперського проекту РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в Європейському Союзі призведе до краху імперського проекту Росії.

Про це він сказав на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском в середу 5 червня, інформує Адміністрація президента в Твіттері.

"Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що європейська інтеграція гарантує Україні незалежність і добробут українців, прискорить економічне зростання.

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