Цеголко звинуватив Зеленського у плагіаті промови Порошенка

Прес-секретар колишнього президента Петра Порошенка звинуватив Володимира Зеленського у плагіаті і каже, що той поцупив частину промови екс-глави держави.

Про це у Facebook написав речник екс-президента Святослав Цеголко.

"Новий президент Зеленський поцупив цілий абзац з виступу Петра Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність", - заявив Цеголко.

Він також порадив Зеленському найняти спічрайтера.

"Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка. Але окрім коректора варто найняти і спічрайтера", - порадив речник Порошенка.

Цеголко стверджує, що Зеленський вкрав у Порошенка фрагмент промови і озвучив його під час зустрічі з главою Євроради Дональдом Туском у Брюсселі.

"Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі", - сказав Зеленський 5 червня.

Речник Порошенка прикріпив до допису відео з частиною промови Порошенка від 31 травня.

"Україна в Європі – це смерть російського імперського проекту. Ба більше – потужний удар по російському авторитаризму, це шлях до демократичних змін в Росії, на всьому пострадянському просторі" - заявив Порошенко, виступаючи 31 травня на першому з'їзді партії "Європейська Солідарність".