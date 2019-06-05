Комітет розглянув звільнення Полторака, Грицака і Клімкіна

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Середа, 5 червня 2019, 18:00

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони передав на голосування депутатами указ про звільнення очільника Служби безпеки Василя Грицака і глави МЗС Павла Клімкіна, проте висловився проти звільнення міністра оборони Степана Полторака.

Про це в середу повідомив Інтерфакс.

Зазначається, що Комітет передав указ президента про звільнення Грицака на голосування депутатами.

"Пропонуємо винести це питання на розгляд сесійної зали", - сказав очільник комітету Сергій Пашинський.

При цьому Комітет відмовив Зеленському в звільненні Полторака і попросив президента назвати прізвище кандидата на цей пост.

"Доки президент не озвучить свою позицію щодо наступного міністра оборони, - не підтримувати проект постанови про звільнення Полторака Степана Тимофійовича з посади міністра оборони", - оголосив рішення членів комітету Пашинський.

Крім того, комітет Ради у закордонних справах підтримав подання президента про звільнення очільника МЗС Павла Клімкіна.

Нагадаємо:

  • 30 травня Зеленський вніс в Раду подання про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна та міністра оборони Полторака.
  • Грицак надав президентові рапорт про своє звільнення 20 травня.

Українська правда

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Теми: комітети звільнення Клімкін Грицак Полторак


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