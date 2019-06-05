Комітет розглянув звільнення Полторака, Грицака і Клімкіна
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони передав на голосування депутатами указ про звільнення очільника Служби безпеки Василя Грицака і глави МЗС Павла Клімкіна, проте висловився проти звільнення міністра оборони Степана Полторака.
Про це в середу повідомив Інтерфакс.
Зазначається, що Комітет передав указ президента про звільнення Грицака на голосування депутатами.
"Пропонуємо винести це питання на розгляд сесійної зали", - сказав очільник комітету Сергій Пашинський.
При цьому Комітет відмовив Зеленському в звільненні Полторака і попросив президента назвати прізвище кандидата на цей пост.
"Доки президент не озвучить свою позицію щодо наступного міністра оборони, - не підтримувати проект постанови про звільнення Полторака Степана Тимофійовича з посади міністра оборони", - оголосив рішення членів комітету Пашинський.
Крім того, комітет Ради у закордонних справах підтримав подання президента про звільнення очільника МЗС Павла Клімкіна.
Нагадаємо:
- 30 травня Зеленський вніс в Раду подання про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна та міністра оборони Полторака.
- Грицак надав президентові рапорт про своє звільнення 20 травня.