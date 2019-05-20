Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Грицак, його заступники та інші чиновники СБУ йдуть у відставку

Понеділок, 20 травня 2019, 09:38
Грицак, його заступники та інші чиновники СБУ йдуть у відставку

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що 20 травня він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорти про своє звільнення.

ВІдповідна заява опублікована на сайті відомства.

За його словами, у встановленому Військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди.

"Робимо це щиро, цілком усвідомлюючи право нового президента України ініціювати кадрові зміни у керівництві Служби. Колективу Служби безпеки України  є чим пишатися", - заявив Грицак.

Він зазначив, що разом із побратимами з числа бійців добровольчих батальйонів, Збройних Сил, Нацгвардії та МВС, усіма патріотами України була зупинена російська військова навала на Донбасі, спроби терактів, сепаратизму та розбрату.

"У протистоянні з ворогом СБУ втратила 27 співробітників. Водночас, навіть біль непоправних втрат робив нас сильнішими. За рівнем професіоналізму Служба безпеки України вже відповідає кращим спецслужбам світу, і колектив Служби пишається такою високою оцінкою з боку наших західних партнерів", - сказав очільник Служби безпеки.

"Були і помилки. Не все, що думалося, вдалося. У силу різних причин, але точно не через брак волі. Ми завжди враховували критику на адресу Служби з боку справжніх патріотів України. Водночас, захищали і будемо захищати честь СБУ від гіпертрофованих інсинуацій тих, хто намагається заробити на критиці власні політичні дивіденди", - додав він.

Грицак наголосив, що його рапорт написаний з  "важким серцем", оскільки переживає за майбутнє СБУ і держави.

"До поки ж президент і Верховна Рада у визначеному Конституцією України порядку не вирішить питання хто має очолювати Службу безпеки України, діючий склад СБУ продовжить захищати безпеку держави та українського народу", - заявив Грицак.

Нагадаємо:

  • 17 травня заяву про відставку подав Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ГрицакСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Грицак
Ярослав Грицак: Україна стане новим центральноєвропейським тигром
Про що Зеленський, Богдан, Рахманін і Грицак розповідали "Українській правді" 2020 року
Історик Ярослав Грицак: Революція Зеленського ─ це третій Майдан, який хакнули
Останні новини
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
Усі новини...
Реклама: