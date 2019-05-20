Грицак, його заступники та інші чиновники СБУ йдуть у відставку

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що 20 травня він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорти про своє звільнення.

ВІдповідна заява опублікована на сайті відомства.

За його словами, у встановленому Військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди.

"Робимо це щиро, цілком усвідомлюючи право нового президента України ініціювати кадрові зміни у керівництві Служби. Колективу Служби безпеки України є чим пишатися", - заявив Грицак.

Він зазначив, що разом із побратимами з числа бійців добровольчих батальйонів, Збройних Сил, Нацгвардії та МВС, усіма патріотами України була зупинена російська військова навала на Донбасі, спроби терактів, сепаратизму та розбрату.

"У протистоянні з ворогом СБУ втратила 27 співробітників. Водночас, навіть біль непоправних втрат робив нас сильнішими. За рівнем професіоналізму Служба безпеки України вже відповідає кращим спецслужбам світу, і колектив Служби пишається такою високою оцінкою з боку наших західних партнерів", - сказав очільник Служби безпеки.

"Були і помилки. Не все, що думалося, вдалося. У силу різних причин, але точно не через брак волі. Ми завжди враховували критику на адресу Служби з боку справжніх патріотів України. Водночас, захищали і будемо захищати честь СБУ від гіпертрофованих інсинуацій тих, хто намагається заробити на критиці власні політичні дивіденди", - додав він.

Грицак наголосив, що його рапорт написаний з "важким серцем", оскільки переживає за майбутнє СБУ і держави.

"До поки ж президент і Верховна Рада у визначеному Конституцією України порядку не вирішить питання хто має очолювати Службу безпеки України, діючий склад СБУ продовжить захищати безпеку держави та українського народу", - заявив Грицак.

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