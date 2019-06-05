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У Мінську розглянуть пропозицію Кучми зняти блокаду з ОРДЛО

Середа, 5 червня 2019, 19:08
У Мінську розглянуть пропозицію Кучми зняти блокаду з ОРДЛО

Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить пропозицію екс-президента Леоніда Кучми зняти економічну блокаду з окупованих території Донецької та Луганської областей.

Про це у середу повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік, пише "Інтерфакс-Україна".

"Пропозиція надійшла від пана Кучми (представника України в ТКГ – ред.), і це підтримали учасники з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу", - сказав Зайдік журналістам у середу в Мінську.

За словами спецпредставника, зняття блокади могло б стати "великим проривом".

При цьому Зайдік зауважив, що впровадження проти ОРДЛО блокади навесні 2017 року стало тим фактором, який сприяв "розриву сторін".

"Українська правда" в Threads

Теми: КучмаОРДЛОДонбасблокада
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