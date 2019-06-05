"Вкрадена" промова: у Зеленського звинувачують МЗС і команду Порошенка

Адміністрація президента почала службове розслідування щодо ідентичності виступів Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба АП.

"Заступник глави Адміністрації президента України з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював службове розслідування щодо ідентичності певних фрагментів виступу президента Володимира Зеленського на спільному брифінгу з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та виступу Петра Порошенка на з‘їзді партії "Європейська солідарність", - йдеться в повідомленні.

За словами Адміністрації, вони попередньо встановили, що працівники МЗС, які готували тези для брифінгу Зеленського, паралельно продовжували працювати на Порошенка.

"У разі підтвердження приватної співпраці державних службовців МЗС із Петром Порошенком будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні та кадрові висновки", - пригрозили в АП.

"Розцінюємо це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ та свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка", - заявляє прес-служба.

Там зазначили також, що зміст та порядок денний переговорів Зеленського з очільниками ЄС та НАТО формувався окремо співробітниками АП, тому "представники попередньої влади не мали впливу на питання, які президент Володимир Зеленський обговорював з європейськими партнерами та друзями України".

Нагадаємо: